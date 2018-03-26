На премьеры и хиты: челябинские театры подарят зрителям скидки на билеты

Во вторник, 27 марта, челябинские театры будут продавать билеты со скидками. Такой подарок крупные учреждения культуры решили сделать во Всемирный день театра.

В этом году большинство челябинских театров объединилось, чтобы провести совместную акцию для своих зрителей.

— В течение всего дня 27 марта в кассе каждого театра — участника акции — зрители смогут купить билеты со значительными скидками на все спектакли репертуара, включая премьеры и все хиты, — рассказали в Молодёжном театре.

В бывшем Театре юного зрителя готовы подарить скидку даже на приближающуюся премьеру — «Бог ездит на велосипеде» (12+). Этот спектакль можно будет увидеть 12, 13, 14 и 26 апреля.

Приобрести билеты со скидкой можно только в кассе выбранного театра. Адреса и информацию о спектаклях смотрите в разделе «Афиша» на сайте 74.ru.