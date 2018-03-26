Ещё
На премьеры и хиты: челябинские театры подарят зрителям скидки на билеты
Далее:
Читайте также:
Ещё

На премьеры и хиты: челябинские театры подарят зрителям скидки на билеты 

74.ru 4 часа назад
Фото: 74.ru
Во вторник, 27 марта, челябинские театры будут продавать билеты со скидками. Такой подарок крупные учреждения культуры решили сделать во Всемирный день театра.
В этом году большинство челябинских театров объединилось, чтобы провести совместную акцию для своих зрителей.
— В течение всего дня 27 марта в кассе каждого театра — участника акции — зрители смогут купить билеты со значительными скидками на все спектакли репертуара, включая премьеры и все хиты, — рассказали в Молодёжном театре.
В бывшем Театре юного зрителя готовы подарить скидку даже на приближающуюся премьеру — «Бог ездит на велосипеде» (12+). Этот спектакль можно будет увидеть 12, 13, 14 и 26 апреля.
Приобрести билеты со скидкой можно только в кассе выбранного театра. Адреса и информацию о спектаклях смотрите в разделе «Афиша» на сайте 74.ru.
74.ru: последние новости
«Горэлектротранс» запустил автобусный маршрут в Чурилово «День открытых дверей»: челябинцев позвали на бесплатное медобследование Детский омбудсмен Анна Кузнецова даст рекомендации, как работать с сиротами на Южном Урале
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории6
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение