Династия Мин в Кремле, рыцари — в Коломенском: 10 главных событий апреля

В месяц, когда календарная весна наконец пересекается с климатической, просто нельзя сидеть дома. Театры, музеи и концертные залы готовы распахнуть перед посетителями двери и представить свою лучшую программу. Десять главных событий этого апреля ищите в нашей подборке.

Рыцарский турнир Святого Георгия «Турнир святого Георгия» в 2018 году — это три дня рыцарского джостинга, групповых конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах. Турнир детально воспроизводит европейские рыцарские состязания XV века. От правил судейства до реквизита на ристалище. В этом году на Турнир святого Георгия приедут рыцари из Канады, Великобритании, Голландии и других стран, ранее не участвовавших в турнире. Также в программе историческая ярмарка и ремесла, обучающие занятия и развлечения, тематический фудкорт. Когда: с 30 апреля по 2 мая Где: Музей-заповедник Коломенское Стоимость: от 3 тыс. рублей

«Династия Мин» в Кремле Эпоха династии Мин значит для Китая практически то же, что для России время правления Екатерины II. Именно в эти почти три века (1368–1644) здесь расцвели искусства и ремесла, производились одинаково изысканные и утонченные мебель и ювелирные изделия, скульптура и фарфор. В Москву привезут более сотни экспонатов, созданных мастерами Китая, из коллекции Шанхайского музея. Многие из них ранее не покидали пределов страны Когда: С 17 апреля по 25 июля Где:Музеи Московского Кремля Стоимость: 250 — 500 рублей

Звезды Бродвея в Москве С 13 по 24 апреля в Москву в третий раз приезжает проект Broadway Dreams. Команда звездных бродвейских актеров и режиссеров — Майкл Арден , Кристофер Хэнки, Тайлер Хэнс и другие — будет делиться своим профессиональным опытом, причем не только со взрослыми, но и с юными артистами в возрасте от 9 до 17 лет, которых отберут в ходе открытого кастинга. Их ждут ежедневные бесплатные занятия вокалом, хореографией и актерским мастерством на основе самых популярных бродвейских и вест-эндовских мюзиклов. В итоге Интернациональная команда подготовит яркую шоу-программу из таких визитных карточек бродвея как «Билли Эллиот», «Энни», «Школа рока», «Оливер!», «Дорогой Эван Хансен». Три финальных концерта пройдут в Культурном центре им. Людмилы Рюминой. Когда: 23 и 24 апреля Где: Культурный центр им. Людмилы Рюминой. Стоимость: от 900 рублей

«Классическая Ария» в Крокус Сити Холл 22 апреля в Крокус Сити Холл прозвучит «финальный аккорд» Классической Арии. Проверенные временем, лучшие боевики и баллады «Арии» впервые прозвучат с симфоническим оркестром. Возродив в 2015 году этот проект, участники группы даже не предполагали, что он станет настолько успешным. За это время коллектив объехал с программой 30 городов России и собрал на свои «классические» концерты более 80.000 зрителей. Когда: 22 апреля Где: Крокус Сити Холл Стоимость: от 1000 рублей

“Басня” на Таганке Звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности Андрей Кайдановский поставил новый спектакль «Басня» в Театре на Таганке. Это пластический спектакль, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Для Таганки это совершенно новый жанр, этап поиска самоидентификации, открытости современным формам выразительности. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Когда: 14 апреля Где: Театр на Таганке Стоимость: от 500 рублей

Золотая маска в городе В апреле в столице пройдет спецпрограмма фестиваля «Золотая маска» — «“Золотая маска” в городе». Спектакли можно будет увидеть в течение месяца в самых неожиданных точках Москвы: 1 апреля в задании Новой Третьяковки на Крымском валу театр «Балет Москва» покажет спектакль «Удерживая время», «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга дадут представление в Еврейском музее и центре толерантности. Другой коллектив из Северной столицы — «Карамболь» покажут «Гадкий утенок» в Центральном детском мире, а «Птицы» театра имени Ленсовета в Москвариуме на ВДНХ. Ленинградский вокзал станет сценой для екатеринбургского театра «Провинциальные танцы». А в московском планетарии пройдет танцевальный перформанс театра «Диалог данс» (Кострома). Стоимость: бесплатно Подробности на сайте фестиваля

«Музей моды» Александра Васильева на ВДНХ 26 апреля Историк моды и телеведущий Александр Васильев откроет на ВДНХ цикл выставочных проектов по истории моды. В павильоне №16 «Гидрометеорология» на выставке под названием «Весна и мода» предстанет часть уникальной коллекции исторического костюма из Фонда Александра Васильева: нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947-м году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет. Экспозицию составят около 200 коллекционных предметов — платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие артефакты. Гостей также ждут ностальгические кинопоказы фильмов о весне. Когда: 26 апреля Где: Павильон №16 «Гидрометеорология», ВДНХ Стоимость: 300 рублей.

Театр Ермоловой Юбилейный 200-й спектакль Олега Меньшикова и его «Оркестра мечты» пройдет в театре им. М. Н. Ермоловой 8 апреля. Хореограф-постановщик действия — Егор Дружинин . Зачем оркестру хореограф? Все просто — любой номер программы — это театральная миниатюра, которую воплощает группа «актеров» с инструментами. Сам Меньшиков читает избранные главы из своей книги воспоминаний, а оркестр иллюстрирует самые яркие моменты из жизни актера. Музыканты танцуют, спускаются в зрительный зал и устраивают шуточные дуэли на барабанах. Даты показов: 8, 9, 27 апреля Где: Театр им. Ермоловой, Тверская, 5/6 Стоимость: 5-7 тыс. рублей

Пасхальный концерт в Московской консерватории 7 апреля в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского солистка Пермского театра оперы и балета, лауреат «Золотой маски» прошлого года Надежда Павлова в сопровождении оркестра «La Voce Strumentale» исполнит Stabat Mater Дж. Б. Перголези. Во втором отделении программы Концерт для скрипки с оркестром соль минор И. С. Баха, Nisi Dominus и In Furore intimmissimae irae А. Вивальди в исполнении Дмитрия Синьковского (скрипка, контр-тенор). Завораживающее сопрано Надежды Павловой музыкальные критики назвали поразительным открытием оперных сезонов последних лет. Когда: 7 апреля Где:Большой зал консерватории Стоимость: 1500 рублей