«Волшебный фонарик»: в Орле опубликована афиша фестиваля

В Орле в театре «Русский стиль» 27 марта пройдёт торжественное открытие V городского фестиваля для детей и юношества «Волшебный фонарик».

С 27 по 30 марта в театре пройдёт выставка рисунков, зрители которой смогут проголосовать за понравившуюся работу в номинации «Приз зрительских симпатий».

Всего на сцене «Русского стиля» будут сыграны шесть детских спектаклей в исполнении участников фестиваля — театральных коллективов школ и учреждений дополнительного образования. Эти работы были отмечены членами жюри.

27 марта

11.00 «Волшебник Изумрудного города» по сказке А. Волкова

Театральная студия «Действующие лица» Дома детского творчества Заводского района

28 марта

11.00 «Две весны Бемби» по книге Ф. Зальтена

Театральная студия «Звезда» Центра изучения иностранных языков «Биг-Бен»

28 марта

13.00 «Маугли» по сказке Р. Киплинга

Театральная студия «Маскарад» Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина

29 марта

11.00 «Клетка для звезды» по книге К. Пино

Театральная студия «Звезда» Центра изучения иностранных языков «Биг-Бен»

29 марта

13.00 «Алые паруса» по повести А. Грина

Учащиеся театрального отделения ДШИ им. Глинки

30 марта

11.00 «Гуси-лебеди» по мотивам народных сказок

Театральная студия «Маскарад» школы № 50 Церемония награждения пройдёт 30 марта после представления «Гуси-лебеди». Напомним, организатором фестиваля является управление культуры администрации города Орла и театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина.

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