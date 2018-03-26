Нижегородцы проведут три вечера с Максимом Горьким

фото drama.nnov.ruНижегородцы проведут три вечера с Максимом ГорькимС 28 по 30 марта в Нижегородском театре драмы им. М. Горького пройдут «ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОРЬКОВСКИЕ ДНИ», приуроченые к празднованию 150-летия со дня рождения писателя.

Три вечера с Горьким, три вечера на сцене абсолютно разные по жанру, по стилю, по интерпретации спектакли по пьесам Горького.

28 марта нижегородцы увидят постановку «НА ДНЕ» (12+). Драма в 2-х действиях. Премьера состоялась в январе 2017 года.

Спектакль «На дне» далёк от хрестоматийности, но не от Горького. Режиссёр предлагает нашему вниманию «единоличную» и, безусловно, личностную работу, пригласив в соавторы лишь художника по костюмам — одного из самых известных художников театра. Необычно всё: оформление спектакля, костюмы, музыка, трактовка ролей (при полной «сохранности» и глубине горьковских образов, характеров, человеческих историй).

Зачем появляется на сцене ударная установка? Почему звучат композиции Дюка Эллингтона? Что вообще происходит в этой нижегородской ночлежке, построенной представителем известного старообрядческого купеческого рода Бугровых, здание-прототип которой до сих пор стоит в нашем городе у подножия Кремля, и где на фасаде ещё совсем недавно можно было прочитать начертанные более 100 лет назад слова: «Водки не пить, песен не петь, вести себя тихо»?…

29 марта на сцене театра Драмы пройдет спектакль «ВАССА» (16+). Сцены семейной жизни. Премьера состоялась в ноябре 2010 года.

Над спектаклем работали: режиссёр-постановщик — Народный артист Республики Северная Осетия-Алания Модест Абрамов ; художник-постановщик — Лауреат премии города Нижнего Новгорода Борис Шлямин.

Прототипом главной героини горьковской пьесы стала вдова нижегородского пароходчика и домовладельца купчиха Кашина (в Нижнем Новгороде её дом сохранился в перестроенном виде на улице Ильинской).

Создатели спектакля считают, что Горький, вопреки расхожему мнению, создал образ хрупкой женщины, затронул тему женского одиночества. Внимание авторов постановки сосредоточено на личной трагедии Вассы Петровны. Она измучена мыслями о разрушающейся семье, на её глазах умирает муж, дети начинают делить наследство. Она пытается манипулировать обстоятельствами и людьми, но они ей уже неподвластны…

Можно сказать, что в театре состоялся очень достойный, очень русский спектакль, который в очередной раз убеждает нас в том, что классика — безмерна!

30 марта нижегородцы увидят спектакль «МЕЩАНЕ» (12+). Экзистенциальная драма. Премьера состоялась в январе 2013 года.

Над спектаклем работали: режиссер-постановщик, музыкальное оформление — Вадим Данцигер (г. Москва); художник-постановщик — Андрей Климов (г. Москва).

Время действия пьесы — начало ХХ века — в чем-то очень похоже на наше: рушатся семьи, родственники становятся врагами, почва уходит из-под ног. Рушится само понятие Дома. Горький-идеолог призывал: «Пусть сильнее грянет буря!». Горький-художник зафиксировал трагедию распада на примере семьи мещан Бессеменовых. Революционная драма превращалась в экзистенциальную — это особенно отчетливо видно из сегодняшнего времени. На репетициях «искали черта в рукаве» у каждого героя: режиссер-постановщик Вадим Данцигер (Москва) считает, что невиновных нет, к разрушению причастны все персонажи горьковской драмы. И все же мы не можем им не сочувствовать. Художник-постановщик Андрей Климов (Москва) создал необычные декорации, а в самом спектакле нас ждет множество неожиданностей.

Начало спектаклей в 18:30.