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В воронежской «Школе Театр» пройдут открытые экзамены
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В воронежской «Школе Театр» пройдут открытые экзамены 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В воронежской «Школе Театр» подошло время экзаменов по актерскому мастерству и сценической речи.
Экзамены пройдут в открытом формате, то есть понаблюдать за выступлениями участников проекта смогут все желающие. В программе групповые и индивидуальные актерские этюды, вокальные номера, сценические зарисовки и многое другое.
Мастерство участников оценят педагоги: актеры Воронежского театра драмы им. Кольцова: Елена Гладышева (актерское мастерство), Надежда Леонова (сценическая речь), Юрий Смышников (актерское мастерство).
«В первую очередь, это проверка для педагогов. Мы узнаем, насколько готовы участники к сцене, насколько мы смогли их организовать и научить навыкам ремесла. Для участников — это шанс разобраться в себе, понять смогут ли они совладать с собой перед аудиторией и нужно ли идти дальше по этой профессии» — Надежда Леонова.
Прийти на выступление и поддержать участников в актовом зале Института физкультуры может любой желающий. Вход по предварительной регистрации. Первый экзамен пройдет 1 апреля в 15:00, регистрация по ссылке. Второй экзамен — 3 апреля в 20.00, регистрация по ссылке.
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