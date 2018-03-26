Рязанский театр «Звон» получил гран-при танцевального фестиваля «Чёрный кот»

При помощи зрительского голосования определили победителя в фестивале, открывшемся 23 марта. 8 творческих коллективов подали заявки в «детскую» номинацию, а в номинации «Рок-н-ролл» было 17 выступлений.