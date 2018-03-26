Пять «культурных ночей» пройдут в Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии»

Международный фестиваль «Сердце Евразии» в этом году запланирован на 8-12 июня. Уфимцев ждет две «Симфонический ночи», «Этноночь», «Курайфест» и гала-концерт. Местом проведения всех мероприятий под открыто воздухом, по традиции, станет Уфимский амфитеатр.

8 июня состоится «Симфоническая ночь», где выступят музыканты Национального симфонического оркестра РБ.

9 июня — «Этноночь». Предварит ее зрелищное шествие в костюмах народов Башкирии в красках праздника национальных костюмов.

10 июня свою версию «Симфонической ночи» представит Молодежный симфонический оркестр.

11 июня на сцене будут блистать кураисты в рамках проекта «Ufa-KuraiFest».

12 июня — в день Города и день России — на гала-концерте будут показаны самые лучшие и зрелищные номера.

Организатором фестиваля выступает Министерство культуры Республики Башкортостан. Следить за новостями главного фестиваля искусств года можно на официальном сайте мероприятия.