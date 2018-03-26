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Пять «культурных ночей» пройдут в Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии»
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Пять «культурных ночей» пройдут в Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии» 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Международный фестиваль «Сердце Евразии» в этом году запланирован на 8-12 июня. Уфимцев ждет две «Симфонический ночи», «Этноночь», «Курайфест» и гала-концерт. Местом проведения всех мероприятий под открыто воздухом, по традиции, станет Уфимский амфитеатр.
8 июня состоится «Симфоническая ночь», где выступят музыканты Национального симфонического оркестра РБ.
9 июня — «Этноночь». Предварит ее зрелищное шествие в костюмах народов Башкирии в красках праздника национальных костюмов.
10 июня свою версию «Симфонической ночи» представит Молодежный симфонический оркестр.
11 июня на сцене будут блистать кураисты в рамках проекта «Ufa-KuraiFest».
12 июня — в день Города и день России — на гала-концерте будут показаны самые лучшие и зрелищные номера.
Организатором фестиваля выступает Министерство культуры Республики Башкортостан. Следить за новостями главного фестиваля искусств года можно на официальном сайте мероприятия.
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