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Кинорежиссёр Юрий Быков станет гостем фестиваля «ЗА!» в Челябинске
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Кинорежиссёр Юрий Быков станет гостем фестиваля «ЗА!» в Челябинске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Кинорежиссёр Юрий Быков и клипмейкер Михаил Сегал приедут в Челябинск на девятый международный кинофестиваль «ЗА!» («Золотые аплодисменты»), рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе мэрии.
Открытие фестиваля состоится во вторник, 27 марта, в 18.30, в кинотеатре имени Пушкина. Мероприятие пройдёт в рамках нового для Челябинской области проекта #ТеатрПространствоСвободы.
«Форум объединяет молодых и опытных деятелей искусства, интересующихся современными направлениями в кинематографе. На нём будут представлены лучшие работы российских и зарубежных режиссёров, заслуживших немало наград на международном уровне. В этом году было подано 353 заявки, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Барселоны, Еревана, Риги, Авиньона, Индии и Ирака», — отмечают в администрации.
В фестивальную афишу попало более 50 кинолент. В Челябинск фестиваль пройдет на двух площадках: в кинотеатре имени Пушкина и «Знамя». 30 марта фестивальные картины смогут увидеть жители Чебаркуля.
После просмотра картин различных тематик зрители смогут пообщаться с авторами фильмов. Также будут проведены мастер-классы от приглашенных гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.
Отметим, что фестиваль #ТеатрПространствоСвободы стартует в Челябинске также 27 марта. В нём примут участие 13 театральных коллективов. Гостями станут наши земляки — Андрей Жигалов, ныне работающий в Германии, и Сергей Плотов, один из авторов текстов для ситкома «Моя прекрасная няня». Закрытие фестиваля состоится 21 апреля.
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