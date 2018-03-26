Кинорежиссёр Юрий Быков станет гостем фестиваля «ЗА!» в Челябинске

Открытие фестиваля состоится во вторник, 27 марта, в 18.30, в кинотеатре имени Пушкина. Мероприятие пройдёт в рамках нового для Челябинской области проекта #ТеатрПространствоСвободы.

«Форум объединяет молодых и опытных деятелей искусства, интересующихся современными направлениями в кинематографе. На нём будут представлены лучшие работы российских и зарубежных режиссёров, заслуживших немало наград на международном уровне. В этом году было подано 353 заявки, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Барселоны, Еревана, Риги, Авиньона, Индии и Ирака», — отмечают в администрации.

В фестивальную афишу попало более 50 кинолент. В Челябинск фестиваль пройдет на двух площадках: в кинотеатре имени Пушкина и «Знамя». 30 марта фестивальные картины смогут увидеть жители Чебаркуля.

После просмотра картин различных тематик зрители смогут пообщаться с авторами фильмов. Также будут проведены мастер-классы от приглашенных гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.