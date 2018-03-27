В Большом театре вручат премию «Золотая Маска» в почетной номинации

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости . В Международный день театра в ГАБТ состоится торжественная церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», сообщили в пресс-службе премии.

Впервые награждение обладателей почетных «Золотых Масок» проходит не по окончанию фестиваля, а отдельно в Международный день театра на исторической сцене Большого театра. Это предложение внес председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин , чтобы, как сказал он, подчеркнуть особое уважение и признательность тем, кто столько сделал для отечественного театра.

"Я рад, что лауреатов премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» мы будем вручать на отдельной церемонии в красивом зале Большого театра, — сказал РИА Новости Калягин. — В этом году мы награждаем 12 человек — это выдающиеся деятели российского театра, представляющие Москву и Петербург, Воронеж и Курск, Мурманск и Чебоксары. Это люди, которые всей своей жизнью в искусстве заслужили наше восхищение и любовь".