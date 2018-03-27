Выдающиеся деятели театра России получили на церемонии 12 «Золотых масок»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости . Двенадцать «Золотых Масок» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» вручили артистам, режиссерам и педагогам во вторник в Международный День театра. Впервые церемония прошла в Большом театре.

Открыл праздничную церемонию председатель Союза театральных деятелей (СТД РФ) народный артист России Александр Калягин , который сказал, что сегодня для страны трагический день — в Кемерово произошла трагедия и погибли люди. Он предложил почтить память погибших в пожаре, который произошел в торговом центре города.

Калягин отметил, что впервые награждение премией «Золотая Маска» в почетной номинации происходит отдельно и в Большом театре.

"Это правильное решение. Чествовать наших выдающихся творцов театра надо в особой атмосфере. Это люди, за которыми — огромный путь, признание и любовь зрителей и коллег", — подчеркнул Калягин.

Для каждого было сочинено особое остроумное представление, которое посвящал своим учителям в искусстве хор студентов III курса актерского факультета Школы-студии МХАТ. На двух экранах, размещенных перед присутствующими, проходили фотографии сегодняшних героев в жизни и в ролях. Торжественность происходящего подчеркивали музыканты ансамбля «Персимфанс» и артисты мимического ансамбля Большого театра.

Но лучше всех были сами лауреаты — они читали стихи, рассказывали о своем пути в театре, благодарили тех, кто помог им найти свой путь в искусстве и подарил радость творчества.

Народная артистка СССР Вера Кузьмина , проработавшая в театре в Чебоксарах 70 лет, поблагодарила Союз театральных деятелей России и его председателя, который, как она сказала, думает не только о столичных театрах, а помогает и заботится и о региональных труппах. Также она выразила признательность ГИТИСу, институту, который принял ее, тогда деревенскую чувашскую девчонку, и всему научил.

Гафт отметил, что в последнее время ему постоянно вручают награды и призы. «Это не счастье, но приятно. И как говорил Табаков, если дают, надо брать», — сказал Гафт. А потом прочитал свои стихи.

Александр Ширвиндт не изменил своему ироничному стилю даже в такой торжественной обстановке и пошутил, что в его на сегодня любимой книге — словаре Даля, слово маска расшифровывается, как «накладная рожа для потехи». Правда подчеркнул, что золотая маска" — это, конечно, особая награда и искренне поблагодарил.