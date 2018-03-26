Спектакль для незрячих и слабовидящих в Москве

На прошлой неделе прошел спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит стрит" с тифлокомментированием, которое теперь доступно в специальном приложении.

Тифлокомментарии — специально подготовленное аудио-описание сцен, действий и объектов, которое помогает людям с нарушением зрения целостно воспринимать информацию. С помощью приложения "Искусство. Вслух", которое разработал Сбербанк , слабовидящие зрители могут слушать постановки с тифлокомментариями и расширять границы восприятия.

Кроме того, в приложении доступно тифлокомментирование фильмов в сериалов, в их числе "Викинг", "Ёлки Новые" и другие.