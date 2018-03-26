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Спектакль для незрячих и слабовидящих в Москве
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Спектакль для незрячих и слабовидящих в Москве 

Партнерский материал 28 минут назад
Фото: Юрий Богомаз/"Московский театр на Таганке"
На прошлой неделе прошел спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит стрит" с тифлокомментированием, которое теперь доступно в специальном приложении.
Тифлокомментарии — специально подготовленное аудио-описание сцен, действий и объектов, которое помогает людям с нарушением зрения целостно воспринимать информацию. С помощью приложения "Искусство. Вслух", которое разработал Сбербанк, слабовидящие зрители могут слушать постановки с тифлокомментариями и расширять границы восприятия.
"Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит стрит" не первый спектакль, на котором использовалась эта технология. В рамках фестиваля "Золотая Маска" с тифлокомментированием прошли спектакли "Анна Ахматова", "Царь Эдип", "Пассажирка", "Тартюф", а в апреле с тифлокомментированием выйдут спектакли "Иванов", "Гадкий утенок" и "Безымянная звезда".
Кроме того, в приложении доступно тифлокомментирование фильмов в сериалов, в их числе "Викинг", "Ёлки Новые" и другие.
Оно доступно на платформе GP, а на iOS пока доступно только тифлокомментирование спектаклей.
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