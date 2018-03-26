Ещё
Учащиеся школы № 1354 приобщились к классике мировой литературы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учащиеся школы № 1354 приобщились к классике мировой литературы 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Ученики школы № 1354 побывали на спектакле «Принц и нищий». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Хорошо когда школьная программа получает художественное подкрепление. Так, например, произведение М. Твена «Принц и нищий», которое входит в программу по зарубежной литературе, хотя и имеет замечательный сюжет, не очень легко воспринимается шестиклассниками. Именно поэтому Л. И. Жирнова предложила своим ребятам посмотреть спектакль «Принц и нищий» в Атриуме на Серпуховской. Необычная постановка и пение на английском очень понравилось ребятам. Представление смотрели затаив дыхание. Теперь на уроках литературы они легко смогут обсуждать и сюжет, и идею Марка Твена.
Южное Бутово: последние новости
На ВДНХ пройдет уникальная выставка «Весна и мода» Семиклассники побывали на Гжельском заводе В Музее грампластинок дошколята слушают сказки и радиоспектакли
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории6
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение