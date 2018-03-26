Учащиеся школы № 1354 приобщились к классике мировой литературы 

Ученики школы № 1354 побывали на спектакле «Принц и нищий». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Хорошо когда школьная программа получает художественное подкрепление. Так, например, произведение М. Твена «Принц и нищий», которое входит в программу по зарубежной литературе, хотя и имеет замечательный сюжет, не очень легко воспринимается шестиклассниками. Именно поэтому Л. И. Жирнова предложила своим ребятам посмотреть спектакль «Принц и нищий» в Атриуме на Серпуховской. Необычная постановка и пение на английском очень понравилось ребятам. Представление смотрели затаив дыхание. Теперь на уроках литературы они легко смогут обсуждать и сюжет, и идею Марка Твена.