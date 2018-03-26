Преобразившаяся Максакова: А вот и не задушили!

Мария Максакова выступила в роли Дездемоны, при этом, опубликовав фото с премьеры, она заявила, что ее не задушили. Однако дела ее не столь оптимистичны: выяснилось, что оперная дива проиграла бой с судом.

В Харьковском театре оперы и балета имени Лысенко состоялась премьера оперы «Отелло» Верди. В роли Дездемоны выступила Мария Максакова. Специально для роли оперная дива преобразилась: надела парик, облачилась в соответствующие времени костюмы, нарядилась в роскошные драгоценности.

После премьеры на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала фотографии, сделанные буквально со сцены. На снимках артистка запечатлена со своими коллегами и обилием цветов, преподнесенных многочисленными поклонниками. «А вот и не задушили!» — задорно подписала фотографии Максакова.

Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке. «Маша! Поздравляю! Ура! Молодец», «С премьерой, Маша!», «Спасибо Вам большое за потрясающий спектакль! Были сегодня на Премьере! Вся наша семья в восторге!», «Хорошо когда отличный конец…» — высказались подписчики.

Между тем дела Марии Максаковой не так радужны. Артистке не удалось оспорить продажу своего нежилого помещения в центре столицы стоимостью два миллиона долларов. Пресненский суд Москвы не поддержал исковые требования Максаковой к падчерице Екатерине Вороненковой и бывшему сотруднику СКР Денису Панаитову.