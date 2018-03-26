Ещё
Омичи смогут купить билеты на спектакли «Академии» за 350-500 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омичи смогут купить билеты на спектакли «Академии» за 350-500 рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 26 марта, в омском Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвящённая Дню театра, в рамках которой директор драмтеатра Виктор Лапухин озвучил, какие театры приедут в наш город, чтобы поучаствовать в фестивале «Академия».
Театральный фестиваль «Академия», который проходит в Омске каждые два года, стартует 27 июня. Программа фестиваля пока находится на стадии формировании, однако уже известные театры, которые точно приедут в Омск. Так, в рамках фестиваля покажет шесть своих спектаклей Театр имени Евгения Вахтангова.
«Договорились с Театром Вахтангова. Его уже никто не отменит, если только не непредвиденные обстоятельства», — рассказал Лапухин.
Вахтанговцы представят «Евгения Онегина», «Мадемуазель Нитуш», «Медею», «Наш класс» и «Ревнивую к себе самой», а также «Минетти», правда последний спектакль пока под вопросом.
Помимо этого, в Омск могут привезти свои спектакли Театр имени Ленсовета и Театр имени Моссовета. Афиша фестиваля будет полностью сформирована к середине апреля. Билеты начнут продавать в мае.
«Цены будут не социальные, но очень щадящие. Будет определенное количество мест и в Драме, и в Музыкальном театре, не дороже 350-500 рублей», — прокомментировал ценовую политику фестиваля диретор омской драмы.
АиФ-Омск: последние новости
Омичи смогут купить билеты в театр со скидкой до 90% Следователи проверят омскую школу, где протекает крыша Омского врача обвиняют в причинении смерти новорождённому
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории6
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение