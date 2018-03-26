Омичи смогут купить билеты на спектакли «Академии» за 350-500 рублей

Сегодня, 26 марта, в омском Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвящённая Дню театра, в рамках которой директор драмтеатра Виктор Лапухин озвучил, какие театры приедут в наш город, чтобы поучаствовать в фестивале «Академия».

Театральный фестиваль «Академия», который проходит в Омске каждые два года, стартует 27 июня. Программа фестиваля пока находится на стадии формировании, однако уже известные театры, которые точно приедут в Омск. Так, в рамках фестиваля покажет шесть своих спектаклей Театр имени Евгения Вахтангова.

«Договорились с Театром Вахтангова. Его уже никто не отменит, если только не непредвиденные обстоятельства», — рассказал Лапухин.

Вахтанговцы представят « Евгения Онегина », «Мадемуазель Нитуш», «Медею», «Наш класс» и «Ревнивую к себе самой», а также «Минетти», правда последний спектакль пока под вопросом.

Помимо этого, в Омск могут привезти свои спектакли Театр имени Ленсовета и Театр имени Моссовета. Афиша фестиваля будет полностью сформирована к середине апреля. Билеты начнут продавать в мае.

«Цены будут не социальные, но очень щадящие. Будет определенное количество мест и в Драме, и в Музыкальном театре, не дороже 350-500 рублей», — прокомментировал ценовую политику фестиваля диретор омской драмы.