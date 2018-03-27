В Омске выбрали лучшие спектакли 2017 года

Накануне, 26 марта, в Омске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XXIV областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа» по итогам 2017 года. Всего в конкурсе приняли участие 9 профессиональных омских театра, которые представили на суд жюри 18 работ, созданных в 2017 году. Оценить спектакли члены жюри могли с 16 февраля по 18 марта, в это время проходили конкурсные показы постановок.

По итогу лучшими работами признаны сразу два спектакля — постановка Северного драматического театра им. М. А. Ульянова «Папин след» и Драматического Лицейского театра «Оркестр». Премию «За лучшую женскую роль» получила актриса омской драмы Екатерина Потапова , «За лучшую мужскую роль» — актёр того же театра Михаил Окунев

Напомним, что спектакль «Папин след» попал в итоговую афишу 16-го Фестиваля театров малых городов России, данный фестиваль также называют «Золотой маской» для театров, расположенных в маленьких городах.