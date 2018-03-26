Литературный театр «Романтик» представит театральные зарисовки

Во Всемирный день театра артисты литературного театра «Романтик» представят на сцене КЦ «Зеленоград» музыкально-поэтическую композицию «Красные и Белые». Событие пройдет 27 марта в 19.00 в театральном зале главного культурного учреждения Зеленограда. Вход свободный (12+).

Первой театральной зарисовкой станет композиция по пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия» и стихам Роберта Рождественского . Действие происходит в 1918 году, во время Гражданской войны, на военном корабле, где морским полком командуют анархисты. Сюда по поручению ЦК партии направлена женщина-комиссар с заданием переформировать анархические настроения экипажа боевого корабля в 1-й матросский полк.

Режиссер постановки — художественный руководитель литературного театра «Романтик» Лариса Колчанова.