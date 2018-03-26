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Литературный театр «Романтик» представит театральные зарисовки
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Литературный театр «Романтик» представит театральные зарисовки 

Префектура Зеленоградского административного округа 6 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Во Всемирный день театра артисты литературного театра «Романтик» представят на сцене КЦ «Зеленоград» музыкально-поэтическую композицию «Красные и Белые». Событие пройдет 27 марта в 19.00 в театральном зале главного культурного учреждения Зеленограда. Вход свободный (12+).
Первой театральной зарисовкой станет композиция по пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия» и стихам Роберта Рождественского. Действие происходит в 1918 году, во время Гражданской войны, на военном корабле, где морским полком командуют анархисты. Сюда по поручению ЦК партии направлена женщина-комиссар с заданием переформировать анархические настроения экипажа боевого корабля в 1-й матросский полк.
Вторая театральная зарисовка подготовлена по мотивам произведений большого количества авторов, среди которых Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Евгений Евтушенко, Игорь Северянин и другие.
Режиссер постановки — художественный руководитель литературного театра «Романтик» Лариса Колчанова.
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