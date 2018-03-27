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Лауреатов «Золотой маски» в почетных номинациях наградят в Большом театре
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Лауреатов «Золотой маски» в почетных номинациях наградят в Большом театре 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» в самой почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» состоится во вторник в Белом фойе Исторической сцены Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Награждение приурочено к Международному дню театра, отмечаемому во всем мире 27 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.
"Чествование лауреатов «Золотой маски» в самой почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — исключительно важное событие. Союз театральных деятелей РФ и Дирекция фестиваля «Золотая маска» посвящают этот день выдающимся мастерам сцены и стремятся наполнить его восхищением и любовью, — подчеркнули организаторы. — В качестве гостей на церемонию приглашены коллеги лауреатов, а также их родные и близкие".
Режиссерами церемонии, которая пройдет в Белом фойе Исторической сцены ГАБТ, стали Нина Чусова и Марина Брусникина. В ней примет участие председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.
Как ранее сообщила ТАСС генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина, в этом году впервые решили провести две равноценные церемонии награждения, отдельно выделив лауреатов премии в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России». Ее лауреатами станут люди, «которых знает вся страна и которые, бесспорно, заслужили особого почета и внимания». Их имена уже объявлены. Это — москвичи актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт и актрисы Алла Покровская и Галина Анисимова, а также петербургские мастера — балетмейстер Николай Боярчиков, актеры Иван Краско и Владимир Рецептер, деятели театра из других городов страны: артист Анатолий Гладнев (Воронеж), режиссер Юрий Бурэ-Небельсен (Курск), актрисы Алла Журавлева (Мурманск) и Вера Кузьмина (Чебоксары).
Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.
"Золотую маску" учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей (СТД) РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля «Золотая маска».
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