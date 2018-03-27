Лауреатов «Золотой маски» в почетных номинациях наградят в Большом театре

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС /. Торжественная церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» в самой почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» состоится во вторник в Белом фойе Исторической сцены Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Награждение приурочено к Международному дню театра, отмечаемому во всем мире 27 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

"Чествование лауреатов «Золотой маски» в самой почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — исключительно важное событие. Союз театральных деятелей РФ и Дирекция фестиваля «Золотая маска» посвящают этот день выдающимся мастерам сцены и стремятся наполнить его восхищением и любовью, — подчеркнули организаторы. — В качестве гостей на церемонию приглашены коллеги лауреатов, а также их родные и близкие".

Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.