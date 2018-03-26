Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и Игорь Николаев зажгли на юбилее Валерия Сюткина

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Что стало с Дубовицкой, Шифриным, Петросяном, Галкиным и другими звездами шоу «Аншлаг»

Эвелина Хромченко и Ляйсан Утяшева на вечере премьер в Большом театре

Громкие театральные премьеры, фотобиеннале и не только: куда сходить в апреле