Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и Игорь Николаев зажгли на юбилее Валерия Сюткина 

В сам день рождения, 22 марта, заслуженный артист России и главный стиляга страны Валерий Сюткин собрал в театре «Современник» самых близких друзей, а через два дня отметил праздник уже с шеститысячным залом зрителей в «Крокус Сити Холле», где дал сольный концерт в сопровождении оркестра Игоря Бутмана.
Поздравить артиста в этот вечер пришли Леонид Агутин, Сергей Шнуров, Валерия, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и многие другие.
Сюрпризов было немало. По-новому прозвучали многие известные песни: и дуэт Валерия Сюткина с Сергеем Мазаевым «Первый снег», и «Шанхай блюз» с Евгением Маргулисом, «Мы любим буги-вуги» с бит-квартетом «Секрет». Ну а на десерт — «Ленинградский рок-н-ролл» с питерским бунтарем Сергеем Шнуровым.
Фото: пресс-служба