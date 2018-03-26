Блогер Всеволод Хаценко: «Город N» собрал юные дарования страны

Петровский район на прошлой неделе стал центральной сценической площадкой для детских театральных коллективов со всей страны.

Первый Всероссийский детский театральный фестиваль «Город N» посетили одиннадцать театральных коллективов из Москвы, Казани, Саратова, Ярославской области, Новобурасского, Петровского и Фёдоровского районов.

Основной сценической площадкой фестиваля в течение трёх дней были подмостки киноконцертного досугового центра «Современник», где и прошла церемония закрытия детского театрального форума.

В рамках форума состоялись показы творческих номеров и смотр конкурсных номинаций. Награждения в номинациях «Визитная карточка», «Конкурс по творчеству Гоголя», «Лучшая женская и мужская роли», «День дебюта» и «Драматический театр» провели доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Московского государственного института культуры Татьяна Гальперина, преподаватель кафедры режиссуры и актерского мастерства Тамбовского государственного музыкально-педагогического института Олеся Романцова, преподаватель актерского мастерства Саратовского областного колледжа искусств Людмила Козлова , педагог детской театральной студии «Апрель» Александра Козырева, актёр Московского детского театра «Чудеса под зонтиком» Никита Ионов, референт отдела министерства внутренней политики и общественных отношений области Екатерина Ильмушкина.

Награждения в общекомандном зачёте провели глава района Денис Фадеев и руководитель дирекции фестиваля Дмитрий Антропов. Кроме того, глава района вручил благодарственные письма членам жюри I Всероссийского детского фестиваля «Город N». На закрытии Фестиваля выступили председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко (на фото справа), а также министр культуры молодежного Правительства Саратовской области — Юлия Леонтьева.

После подведения итогов Фестиваля делегация от Общественной палаты региона отправилась в село Оркино Петровского района. Общественники неоднократно посещали село, следили за ходом ремонтных работ местного дома культуры, который возглавляет Сергей Алпатов . — Учреждение культуры села Оркино преобразилось. Дизайн-проект, разработанный Сергеем Алпатовым, воплощен в жизнь. Важно отметить, что после посещения Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым данного населенного пункта, были выделены средства на ремонт дорожного покрытия от федеральной трассы до центра села. Отремонтированный ДК имеет все технические возможности встречать гостей со всей области, осуществлять культурно-просветительскую деятельность на самом высоком уровне. Так, например, 24 марта на сцене Оркинского сельского дома культуры выступил коллектив Московского драматического театра-студии «Чудо» со спектаклем «Новый год в подводной лодке, или Поживём — увидим». По отзывам зрителей и артистов, постановка запомнится им очень тёплой обстановкой и гостеприимством. В планах молодого директора ДК проведение регионального фестиваля мордовской культуры и большого слета православной молодежи. Считаю, что на площадке села Оркино необходимо провести выездное заседании комиссии по культуре Общественной палаты , обсудить проблематику сохранения сельских территорий и возрождения местных очагов культуры, — поделился своими впечатлениями о поездке член Общественной палаты региона Всеволод Хаценко.

Фотоотчёт от Ольги Панкрашовой доступен в социальной сети ВКонтакте.