Как в Орле отметят Всемирный день театра?

Накануне праздника зажгут «Волшебный фонарик»

Всемирный день театра орловцы отметят Пятым городским детским фестивалем «Волшебный фонарик», который откроется в «Русском стиле» накануне Всемирного дня театра, 27 марта. В рамках фестиваля на сцене сыграют шесть детских спектаклей.

С 27 по 30 марта в театре будет работать выставка рисунков. За любой понравившийся из них сможет проголосовать каждый желающий.

27 марта

11.00 «Волшебник Изумрудного города» по сказке А. Волкова

Театральная студия «Действующие лица» Дома детского творчества Заводского района

28 марта

11.00 «Две весны Бемби» по книге Ф. Зальтена

Театральная студия «Звезда» Центра изучения иностранных языков «Биг-Бен»

28 марта

13.00 «Маугли» по сказке Р. Киплинга

Театральная студия «Маскарад» Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина

29 марта

11.00 «Клетка для звезды» по книге К. Пино

Театральная студия «Звезда» Центра изучения иностранных языков «Биг-Бен»

29 марта

13.00 «Алые паруса» по повести А. Грина

Учащиеся театрального отделения ДШИ им. Глинки

30 марта

11.00 «Гуси-лебеди» по мотивам народных сказок

Театральная студия «Маскарад» школы № 50