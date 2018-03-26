Спектакль «Куклы», сыгранный учениками школы №2006, вышел на удивление ярким и красочным

Даже снимки, опубликованные сайтом школы №2006, дают понять: на школьной сцене было нечто необычное. Доказывающее, что сцена и актёрская игра сильней и ярче всевозможных попсовых «шоу» — даже в наши дни!

Премьера спектакля «Куклы» прошла 21 марта. А исполнила спектакль младшая группа школьной театральной студии имени К. С. Станиславского.

Удивительно, но ребята из младшей группы студии в качестве участников спектакля вышли на сцену впервые. В том, что «Куклы» получились яркими и самобытными, большая заслуга руководителя студии Анны Антосик

Браво, ребята! Браво, Анна Юрьевна!