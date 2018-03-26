Премьерный показ спектакля о «грустном клоуне» состоялся в медиацентре на Братиславской

Юные актеры студии «Дети Райка» представили на сцене медиацентра на Братиславской пронзительный спектакль о судьбе «грустного клоуна» Леонида Енгибарова

— Чтобы раскрыть личность Леонида Енгибарова, дети декламировали, пели и танцевали. Каждый маленький актер — индивидуальность! Гордимся и с нетерпением ждем новых постановок. Безумно интересно следить за прогрессом этих восьмилетних талантов, — отметили организаторы спектакля.

Напомним, что за Леонидом Енгибаровым закрепилось амплуа «грустного клоуна». Он известен своими лирическими миниатюрами. Помимо выступлений на сцене, Енгибаров был писателем. (то)