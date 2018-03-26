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Премьерный показ спектакля о «грустном клоуне» состоялся в медиацентре на Братиславской
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Премьерный показ спектакля о «грустном клоуне» состоялся в медиацентре на Братиславской 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Юные актеры студии «Дети Райка» представили на сцене медиацентра на Братиславской пронзительный спектакль о судьбе «грустного клоуна» Леонида Енгибарова.
— Чтобы раскрыть личность Леонида Енгибарова, дети декламировали, пели и танцевали. Каждый маленький актер — индивидуальность! Гордимся и с нетерпением ждем новых постановок. Безумно интересно следить за прогрессом этих восьмилетних талантов, — отметили организаторы спектакля.
Напомним, что за Леонидом Енгибаровым закрепилось амплуа «грустного клоуна». Он известен своими лирическими миниатюрами. Помимо выступлений на сцене, Енгибаров был писателем. (то)
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