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Музыкальный спектакль про танцы увидели посетители библиотеки на Ташкентской
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Музыкальный спектакль про танцы увидели посетители библиотеки на Ташкентской 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино 24 марта продемонстрировали лирическую комедию «А виноваты только танцы!». Ее показали актеры театра-студии «Гармония».
— Пьеса Михаила Хейфеца и Александра Степанцева — это эпизоды из взаимоотношений Женщины и Мужчины: разных миров, планет и галактик, результаты столкновения которых всегда непредсказуемы и полны сюрпризов. Два артиста — Юлия Арешева и Александр Степанцев — держали внимание зрителей на протяжении часа с небольшим, сумев рассказать за это время историю, полную трогательности, юмора, психологичности и зажигательности, — рассказал сотрудник учреждения.
Напомним, библиотека № 110 находится на Ташкентской улице, дом 18, корпус 1. (вт)
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