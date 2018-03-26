Музыкальный спектакль про танцы увидели посетители библиотеки на Ташкентской

В библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино 24 марта продемонстрировали лирическую комедию «А виноваты только танцы!». Ее показали актеры театра-студии «Гармония».

— Пьеса Михаила Хейфеца и Александра Степанцева — это эпизоды из взаимоотношений Женщины и Мужчины: разных миров, планет и галактик, результаты столкновения которых всегда непредсказуемы и полны сюрпризов. Два артиста — Юлия Арешева и Александр Степанцев — держали внимание зрителей на протяжении часа с небольшим, сумев рассказать за это время историю, полную трогательности, юмора, психологичности и зажигательности, — рассказал сотрудник учреждения.

Напомним, библиотека № 110 находится на Ташкентской улице, дом 18, корпус 1. (вт)