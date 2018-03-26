Читателей библиотеки в Ховрине познакомили с творчеством «короля балета»

Встреча «Король балета», посвященная 200-летию со дня рождения великого солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа, прошла 22 марта в библиотеке №26 района Ховрино.

«На вечере была продемонстрирована презентация о жизни и творчестве Петипа, прозвучали воспоминания о непревзойденном танцовщике, показаны фрагменты документальных фильмов и балетов, поставленных Петипа», — говорится в сообщении на сайте библиотечной системы САО.

Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Фестивальная, д.46. корп.1. (то)