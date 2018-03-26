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Читателей библиотеки в Ховрине познакомили с творчеством «короля балета»
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Читателей библиотеки в Ховрине познакомили с творчеством «короля балета» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Встреча «Король балета», посвященная 200-летию со дня рождения великого солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа, прошла 22 марта в библиотеке №26 района Ховрино.
«На вечере была продемонстрирована презентация о жизни и творчестве Петипа, прозвучали воспоминания о непревзойденном танцовщике, показаны фрагменты документальных фильмов и балетов, поставленных Петипа», — говорится в сообщении на сайте библиотечной системы САО.
Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Фестивальная, д.46. корп.1. (то)
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