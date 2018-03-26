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СМИ: Валерий Леонтьев собирается уйти со сцены
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СМИ: Валерий Леонтьев собирается уйти со сцены 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Народный артист России Валерий Леонтьев собирается уйти со сцены из‐за усталости. Об этом сообщает StarHit. Вероятнее всего, это произойдет после юбилейного бенефиса, который запланирован на 2019 год.
По признанию самого артиста, он очень устал, но пока его на сцене держит любовь зрителей и чувство долга перед публикой. Он признался, что выходить на сцену его заставляют «уверенность в себе» и «самолюбие».
Концерты, сопровождающиеся длительными перелетами и отнимающие много сил, тяжело даются певцу в его возрасте — через год ему исполнится 70. Кроме того, в его выступлениях много танцевальных номеров, которые требуют серьезной физической подготовки.
К принятию этого решения певца давно подталкивает его супруга Людмила Исакович. Она считает, что певцу пора задуматься о себе.
Певцу Витасу назначили штраф в 500 рублей за стрельбу по воронам. Штраф оформили по статье «Мелкое хулиганство», при этом прокуроры потребовали ужесточить наказание до 15 суток ареста.
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