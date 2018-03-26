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Омские кукольники записали аудиосказки для малышей
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Омские кукольники записали аудиосказки для малышей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
29 марта в 17.00 в зале для самых маленьких имени заслуженного артиста России Эдуарда Уракова омского театра «Арлекин» состоится презентация аудиокниги «Сказки и потешки для малышей».
Её создали актрисы театра Алла Тихонова, Ирина Сергеева, Марина Солдатова и звукорежиссёр Борис Мордохович.
Как рассказали в театре, в начале апреля состоится премьера спектакля-игры для малышей «Гуси-лебеди», в начале июля «Арлекин» выпустит сказку «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гернет. Аудиокнига — это ещё одна форма приобщения детей к сокровищнице народной мудрости. В неё вошли 12 русских народных сказок. Для всех желающих с 29 марта аудиокнига «Сказки и потешки для малышей» будет доступна для онлайн-прослушивания в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
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