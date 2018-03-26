Омские кукольники записали аудиосказки для малышей 

АиФ-Омск: последние новости

Омичи смогут купить билеты в театр со скидкой до 90%

Омичи смогут купить билеты на спектакли «Академии» за 350-500 рублей

В омской мэрии рассказали, сколько будут стоить путёвки в лагеря