Омские кукольники записали аудиосказки для малышей 

29 марта в 17.00 в зале для самых маленьких имени заслуженного артиста России Эдуарда Уракова омского театра «Арлекин» состоится презентация аудиокниги «Сказки и потешки для малышей».
Её создали актрисы театра Алла Тихонова, Ирина Сергеева, Марина Солдатова и звукорежиссёр Борис Мордохович.
Как рассказали в театре, в начале апреля состоится премьера спектакля-игры для малышей «Гуси-лебеди», в начале июля «Арлекин» выпустит сказку «Царевна-лягушка» по пьесе Нины Гернет. Аудиокнига — это ещё одна форма приобщения детей к сокровищнице народной мудрости. В неё вошли 12 русских народных сказок. Для всех желающих с 29 марта аудиокнига «Сказки и потешки для малышей» будет доступна для онлайн-прослушивания в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».