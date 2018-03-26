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Для воспитанников центра «Доверие» на Талдомской улице показали кукольный спектакль «Лиза и заяц»
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Для воспитанников центра «Доверие» на Талдомской улице показали кукольный спектакль «Лиза и заяц» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Об этом рассказал представитель учреждения. Ребята приняли активное участие в постановке.
— Сказка о том, как была у Лисы избушка ледяная, у Зайца — лубяная. Пришла весна, солнышко пригрело, у Лисы избушка растаяла. Пригласил Заяц Лису в свою избу пожить. А она его из избушки выгнала. Опечалился Заяц, пошёл помощи искать. Воспитанники и зрители участвовали в интерактивном представлении, в ходе которого все желающие смогли спеть и потанцевать. Спектакль прошел в позитивной и дружеской атмосфере, — отметили в «Доверии».
Напомним, центр «Доверие» находится по адресу ул. Талдомская, дом 4. (то)
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