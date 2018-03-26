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Читатели библиотеки на Ухтомской побывали «по обе стороны кулис»
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Читатели библиотеки на Ухтомской побывали «по обе стороны кулис» 

Управа района Лефортово 41 минуту назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120 района Лефортово, которая расположена на Ухтомской улице, 23 марта была проведена театрализованная программа «По обе стороны кулис», посвященная Международному дню театра.
— Гости, посетившие мероприятие, получили уникальную возможность побывать на открытой репетиции актеров театра-студии «Горизонт» и приняли участие в репетиционном процессе. Ярким завершением программы стало чтение актерами стихов русских и зарубежных поэтов, — рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (вт)
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