Московский театр показал в Самаре «Кота в сапогах»

Новое видение старой сказки показал Самаре московский театр «На Басманной». Поющего и танцующего «Кота в сапогах» застали зрители в минувшее воскресенье. Необычность в постановку вдохнули новые персонажи, интересная подача и оригинальный сценарий.

Самый первый яркий момент спектакля, со слов самих актеров — самое начало. Погоня, людоед пытается съесть советника короля, а тот бурно сопротивляется. Одним словом, экшн. Но дети в зале главного злодея не боятся. Харизма все перевешивает. «Зло оно и есть зло. Но всегда в сказке побеждает добро. Но отрицательный персонаж настолько интересен, что дети его очень любят. Но гораздо больше любят папы. В воспитательных целях они сразу говорят, если что, то людоед, конечно, придет и покажет вам», — рассказал актер театра Павел Бадрах

Такого «Кота в Сапогах» зрители точно еще не видели. В этом прочтении у принцессы совсем не типичный характер, она желает заняться сельским хозяйством. Маркиз Карабас говорит только правду, интриги кота его возмущают.

Новые персонажи тоже заставляют гадать, куда повернет сюжет. «Ну да, у нас немножко иная интерпретация, потому что у нас есть персонаж такой, как кошка, например. В общем-то, в „Коте в сапогах“ ее не было. Теперь такой персонаж появился и появилась такая интересная любовная линия», — приоткрыла секрет актриса театра Ирина Елисеева

Театр «На Басманной» — музыкальный, пение и танцы в нем играют не последнюю роль. Зрителей радуют живым голосом, яркими красками костюмов и экспрессивной игрой актеров. Впечатленными остаются не только дети. По словам актера Арсения Черепанова, есть и шутки для взрослых. Есть моменты, понятные только родителям. Тогда они не просто спят на детском спектакле с утра, а интересуются тем, что происходит на сцене.

Актеры московского театра поделились, что публика пришлась им по душе. В Самару их можно ждать с повторным визитом.