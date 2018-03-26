Фестиваль театров завершился в Краснопахорском

Фото: ДК «Звездный»

Фестиваль «Красная линия» прошел 25 марта в Доме культуры «Звездный» поселения Краснопахорское.

Мероприятие ежегодно собирает на своей сцене творческие коллективы Новой Москвы. В этом году фестиваль посетили со своим номером гости из города Химки.

— У нас не было лауреатов, все участники получили памятные награды. Несмотря на то что несколько команд снялось из-за болезней участников, в программе оказалось 27 номеров, — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Звездный» Надежда Матвеева.

Она особенно отметила яркие номера коллектива «Маленький принц» из поселения Мосрентген. Самая массовая постановка была представлена Домом культуры «Десна» из Первомайского.

В фестивале приняли участие артисты от четырех до 35 лет.