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Фестиваль театров завершился в Краснопахорском
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Фестиваль театров завершился в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК «Звездный»
Фестиваль «Красная линия» прошел 25 марта в Доме культуры «Звездный» поселения Краснопахорское.
Мероприятие ежегодно собирает на своей сцене творческие коллективы Новой Москвы. В этом году фестиваль посетили со своим номером гости из города Химки.
— У нас не было лауреатов, все участники получили памятные награды. Несмотря на то что несколько команд снялось из-за болезней участников, в программе оказалось 27 номеров, — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Звездный» Надежда Матвеева.
Она особенно отметила яркие номера коллектива «Маленький принц» из поселения Мосрентген. Самая массовая постановка была представлена Домом культуры «Десна» из Первомайского.
В фестивале приняли участие артисты от четырех до 35 лет.
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