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Москва онлайн покажет встречу с актрисой Ингеборгой Дапкунайте
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Москва онлайн покажет встречу с актрисой Ингеборгой Дапкунайте 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В столице пройдет Synergy Women Forum, где выступят женщины-лидеры из разных сфер: бизнеса и политики, культуры и искусства, здоровья и науки. 27 марта перед гостями форума выступит советская, британская и литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте. За свою карьеру она успела снятся в 64 фильмах, среди которых — «Матильда», «Миссия невыполнима», «Семь лет в Тибете», «Утомленные солнцем», «Интердевочка», «Циники» и другие. Ингеборга Дапкунайте расскажет о своем творческом пути и поделится секретами успеха.
Смотрите 27 марта в 17:20 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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