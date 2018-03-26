Москва онлайн покажет встречу с актрисой Ингеборгой Дапкунайте

В столице пройдет Synergy Women Forum, где выступят женщины-лидеры из разных сфер: бизнеса и политики, культуры и искусства, здоровья и науки. 27 марта перед гостями форума выступит советская, британская и литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте . За свою карьеру она успела снятся в 64 фильмах, среди которых — «Матильда», «Миссия невыполнима», «Семь лет в Тибете», «Утомленные солнцем», «Интердевочка», «Циники» и другие. Ингеборга Дапкунайте расскажет о своем творческом пути и поделится секретами успеха.

Смотрите 27 марта в 17:20 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.