Герои любимых сказок встретились на одной сцене на фестивале «В гостях у Сказки»

Лиса и колобок, Буратино и Мальвина, принц Лимон и Чиполлино: фестиваль театрального творчества «В гостях у Сказки» прошел в районе Чертаново Северное в субботу, 24 марта.

В этот день центр досуга и спорта «Энергия.RU» провел шестой фестиваль-конкурс. Более 100 юных артистов встретились в стенах Московского культурного центра «Северное Чертаново», в котором и развернулось мероприятие.

— Ребята от 4 до 18 лет продемонстрировали талант и удивили зрителей красочными костюмами, яркими декорациями и интересными постановками, — сообщила редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева.

По ее словам, конкурсная программа прошла в двух номинациях: «драматический театр» был представлен участниками в младшей возрастной категории, а «мюзикл» — артистами в смешанной и средней возрастной категориях.

— Фестиваль «В гостях у Сказки» собрал полный зал: прям битком забитый. Выступали маленькие детки, и постарше. Было все очень ярко и здорово: декорации, костюмы, многие показали невероятный талант для своего возраста. Одними из участников стали и наши ребята первого года обучения из фольклорного ансамбля «Круглый год». Многие приезжали не только посмотреть именно на своих выступающих детей, но и просто со своими детьми в качестве обычного зрителя, — поделилась очевидец и сотрудник МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова

Как отметила Марина Сухарева, в младшей возрастной категории лауреатами фестиваля стали маленькие «Звездочки» школы №1179 с представлением «Приключение Буратино», коллективы дошкольных отделений «Мечта» и «Гармония» лицея №1158 стали дипломантами первой и второй степени. Причем, члены жюри отметили оригинальность постановки «Колобок», представленной детьми.

Творческий коллектив организаторов фестиваля — воспитанников вокальной студии «Джем» и ансамбля «Весенний каприз» с номером, поставленным по мотивам рассказа Чехова «Каштанка», получил звание лауреата в номинации «мюзикл» в смешанной группе. В средней возрастной категории лауреатом стала театральная студия «Теремок» школы №856 с мюзиклом «Чиполлино».

В роли почетных гостей и жюри выступили: член Российского творческого Союза работников культуры, арт-директор содружества «Твердь», солистка ансамбля «Свояси» — Наталия Родионова, выпускница факультета музыкального театра ГИТИСа, участница проектов «Открытая сцена», «Платформа» и «Опергруппа» — Марина Шибаева , отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда, лауреат межведомственной программы Министерства образования «Наш Пушкин» — Тамара Колпакова, представитель местной власти — Евгения Ильина

— Все наши участники получили в подарок мягкие игрушки и конфеты. Для лауреатов и дипломантов мы приготовили уникальные кубки с логотипом фестиваля, а наш партнер — Русский духовный театр «Глас» — вручил двум самым понравившимся участникам контрамарки, — добавила Марина Сухарева.

Фото: предоставил ЦДиС «Энергия.RU»