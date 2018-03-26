Котласский драматический театр посетит Вологодскую область с гастролями

5 и 6 апреля детский спектакль «Гадкий утёнок» будет представлен на сцене Камерного театра в Череповце. Эта всем знакомая с детства история, сочинённая датским писателем Хансом Кристианом Андерсеном . Она повествует о гадком утёнке, который не был похож на других. Он появился на свет на птичьем дворе у мамы-утки, но все утята — жёлтые, пушистые и могут произносить «кря-кря», а он — серый, длинноногий, с длинной шеей и короткими крылышками и не может сказать «кря-кря». Когда утка-мать приводит его на птичий двор вместе с остальными своими детьми, его не принимают и называют «гадким утёнком». Он приходится не по нраву высокомерной Испанке и всем тем, кто находится на птичьем дворе, поэтому он вынужден его покинуть и отправиться на поиски самого себя. Ему предстоит испытать множество разных приключений, прежде чем он узнает, что он вовсе не «гадкий утёнок», а прекрасный лебедь. Это сказка о том, как трудно отличаться от других, найти себя в этом мире и обрести близких. А также мораль этой сказки заключается в том, что тот, кого обижают и пытаются унизить, может стать лучше своих обидчиков, если у него доброе сердце, а в душе нет никакого зла.

Фото: kuda29.ru Начало в 13:00 (5 апреля), 10:00 (6 апреля) 5 апреля зрители Череповца увидят постановку, рассказывающую о первой любви — «Роман + Юлька» по мотивам повести советской и российской писательницы и сценаристки Галины Щербаковой «Вам и не снилось», впервые опубликованной в литературном журнале «Юность» в 1980 году. Эта постановка с неоднозначным финалом расскажет о любви современных Ромео и Джульетты — о такой трепетной, нежной, небывалой и беззащитной любви, которая «вам и не снилась», но, однако, родители влюблённых её не одобряют и чинят им всяческие преграды, чтобы разлучить их. Юлю осуждают в школе. Но она и Роман готовы бороться за свою любовь, потому что они не могут жить друг без друга. Режиссёр — Наталья Шибалова. Фото: rusnord.ru Начало в 19:00