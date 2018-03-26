Ещё
Народный театр «Внутреннее зрение» из Хорошевки отметил 50-летие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Народный театр «Внутреннее зрение» из Хорошевки отметил 50-летие 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса (КСРК) ВОС 24 марта состоялся праздничный концерт, посвященный 50-летию творческого коллектива КСРК ВОС Народный театр «Внутреннее зрение» (руководитель и главный режиссёр — Виктория Доценко).
Поздравить юбиляра пришли друзья, поклонники, ветераны коллектива, соратники и коллеги, представители администрации КСРК ВОС и МГО ВОС.
— Большой путь пройден коллективом за эти долгие годы. От небольшого драмкружка до полноценного театрального коллектива вырос наш театр, который имеет свой неповторимый, присущий только ему, стиль. Желаем коллективу здравствовать, процветать и радовать зрителей своим творчеством, — отметили в администрации КСРК ВОС.
Свои поздравления прислали народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и заслуженный артист России, актер театра им. Маяковского Александр Андриенко. Также пришли поздравить коллектив артист театра на Малой Бронной Дмитрий Гурьянов и актриса театра «У Никитских ворот» Татьяна Кузнецова. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Центр индийской культуры на Куусинена посетила певица Пелагея Малыши из Хорошевки пообщались с композитором Анной Бочковской В одной из школ Хорошёвского района открылась выставка работ художника Александра Стасюка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории9
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело5
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение