Народный театр «Внутреннее зрение» из Хорошевки отметил 50-летие 

В малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса (КСРК) ВОС 24 марта состоялся праздничный концерт, посвященный 50-летию творческого коллектива КСРК ВОС Народный театр «Внутреннее зрение» (руководитель и главный режиссёр — Виктория Доценко).
Поздравить юбиляра пришли друзья, поклонники, ветераны коллектива, соратники и коллеги, представители администрации КСРК ВОС и МГО ВОС.
— Большой путь пройден коллективом за эти долгие годы. От небольшого драмкружка до полноценного театрального коллектива вырос наш театр, который имеет свой неповторимый, присущий только ему, стиль. Желаем коллективу здравствовать, процветать и радовать зрителей своим творчеством, — отметили в администрации КСРК ВОС.
Свои поздравления прислали народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и заслуженный артист России, актер театра им. Маяковского Александр Андриенко. Также пришли поздравить коллектив артист театра на Малой Бронной Дмитрий Гурьянов и актриса театра «У Никитских ворот» Татьяна Кузнецова. (то)