Народный театр «Внутреннее зрение» из Хорошевки отметил 50-летие

В малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса (КСРК) ВОС 24 марта состоялся праздничный концерт, посвященный 50-летию творческого коллектива КСРК ВОС Народный театр «Внутреннее зрение» (руководитель и главный режиссёр — Виктория Доценко ).

Поздравить юбиляра пришли друзья, поклонники, ветераны коллектива, соратники и коллеги, представители администрации КСРК ВОС и МГО ВОС.

— Большой путь пройден коллективом за эти долгие годы. От небольшого драмкружка до полноценного театрального коллектива вырос наш театр, который имеет свой неповторимый, присущий только ему, стиль. Желаем коллективу здравствовать, процветать и радовать зрителей своим творчеством, — отметили в администрации КСРК ВОС.