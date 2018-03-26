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Воспитанники центра «Гермес» в Тимирязевском приняли участие в двух городских фестивалях
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Воспитанники центра «Гермес» в Тимирязевском приняли участие в двух городских фестивалях 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Учащиеся театра-студии «Фантазеры», которая действует при центре развития творчества «Гермес» в Тимирязевском районе, приняли участие в двух городских фестивалях. Об этом рассказали в администрации досугового учреждения.
— Наши юные актеры приняли участие в смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций «Ради жизни на Земле», а также в открытом детско-юношеском фестивале «Театр слова», где стали лауреатами, — пояснил представитель администрации.
Награды победителям вручил актер театра и кино, телеведущий, певец, пародист, заслуженный артист России Александр Олешко. (мю)
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