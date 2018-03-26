Софокл нам друг, но истина дороже…

Режиссеры уровня Андрея Кончаловского нечасто работают в нашем городе. Поэтому известие о том, что он будет ставить в БДТ трагедию Софокла «Эдип в Колоне», вызвало волнение в культурных слоях. В прошедшие выходные, после просмотра премьеры, это волнение вылилось в недоумение. При всем уважении к Кончаловскому.

Спектакль в «концертном исполнении»

Понятно, что для БДТ приглашение мастера такого уровня — это вопрос престижа. Для Кончаловского же постановка спектакля в БДТ — всего лишь «одна из». Хотя театр этот тоже не из последних, и имя Товстоногова в его названии ко многому обязывает. Вот поэтому всегда и ждешь от спектаклей БДТ если и не шедевров, то уж точно не проходных работ.

К трагедии Софокла «Эдип в Колоне», которую поставил здесь Кончаловский, слово «проходная», конечно, не подходит. Но и полноценным спектаклем назвать новую, теперь уже вошедшую в репертуар театра постановку язык не поворачивается. Это как в опере, где есть такой вариант — «концертное исполнение». «Эдип» Кончаловского в БДТ именно «концертное исполнение» древнегреческой трагедии, к тому же еще и неоригинальное — Андрей Сергеевич уже ставил ее в Италии. Так что на сцену БДТ он перенес уже готовый спектакль, в который просто ввел других актеров. За исключением исполнительницы роли Антигоны Юлии Высоцкой — она играла ее и в Италии.

И конечно, рука мастера чувствуется во всем. Это как в живописи — набросок Микеланджело всё равно остается наброском гения. Но при этом он остается наброском, а не полноценной картиной. И концертное исполнение оперы — при всей гениальности музыки, например, Чайковского — это всего лишь концерт, а не полноценная опера. И «краткое содержание» «Войны и мира» — это всего лишь изложение, а не роман Толстого. Вот и с «Эдипом в Колоне» — та же история. «Набросок», «этюд», «краткое содержание» — это все о новом спектакле. При этом чувствуется, что «этюд» сделан большим мастером. Постановка получилась по-хорошему уверенная и дающая представление и о мощи древнегреческих страстей, и о режиссерском стиле, и об актерском потенциале. Только до конца не раскрылась ни одна из этих составляющих.

Чувства впроброс

Все страсти, изложенные Софоклом, Кончаловский уложил в один час десять минут. При этом он и сохранил классическое строение древнегреческой трагедии, и внес в нее современность по полной программе.

Спектакль начинается, как и положено было у древних греков, с пролога. Только пролог этот сильно напоминает правительственные концерты — два актера во фраках и Юлия Высоцкая в черном бархатном платье в пол читают по бумажке историю Эдипа. А история эта замысловата: запутанные родственные связи, вплоть до инцеста, вражда, борьба за власть, убийства. И вот уже царь Эдип (актер БДТ Николай Горшков ) — слепой бомж, вместе с дочерью Антигоной оказывающийся в Колоне и жаждущий смерти.

Причем визуально это действительно бомж — длинные седые лохмы, грязная куртка, черные очки, тележка из супермаркета, набитая каким-то хламом с помойки. Под стать Эдипу и Антигона. В облике современного чиновника предстает царь Афин — Тесей, в военной форме середины прошлого века — сын Эдипа Полиник, «джокером» из комиксов выскакивает на черную, аскетичную сцену приближенный к Эдипу Креонт. Для Кончаловского, который является еще и художником-постановщиком спектакля, приметы того или иного времени не важны. Важны, по его словам, чувства. Вот как раз чувств, вернее их раскрытия, в постановке и не хватает.

Всё слишком коротко, впроброс. Небольшие монологи и четкие образы каждого из героев дают понять, какой огромный потенциал скрывается в каждом актере, но до конца раскрыться никому так и не удается. Не удается и зрителям проникнуться происходящим. За час сценического действия все события последних дней жизни Эдипа прокручиваются с калейдоскопической быстротой. Вот похитили Антигону, а через мгновение она уже возвращается в объятия отца. И так со всеми сюжетными линиями. Что ж, это вполне в духе времени Интернета и социальных сетей — быстро просматривать картинки, не слишком вникая в смысл увиденного и прочитанного.

Чего-то не хватило…

И наверное, новое поколение зрителей, без особого пиетета относящееся и к творчеству Софокла, и к творчеству Кончаловского — если вообще о них знает, — оценит такую «мобильность» спектакля. А вот тем, кто был на премьере и явно шел «на Кончаловского», как раз и не хватило глубины и вдумчивости, которых можно было ждать от этого мастера.

Хотя после так быстро закончившегося спектакля интеллигентная публика не хотела этого признавать и пыталась найти хоть что-то, что говорило бы о том, что это был спектакль великого режиссера.

Там и тут раздавались неуверенные реплики в духе «чего-то не хватило» и «финал бы еще поподробнее». Хотя финал как раз вполне ясный — отец умер, дочь расстроилась. А вот в самом спектакле действительно «чего-то не хватило» и хотелось бы «поподробнее».

И оказавшись через час двадцать — успев за это время отсмотреть не случившийся шедевр, отхлопать, в том числе и вышедшему на поклонах Кончаловскому, и отстоять в очереди в гардероб, — на улице, оставалось только недоумевать: что это было?

Учитывая, что после премьерных спектаклей зрители Кончаловского уже не увидят да и звездам вроде Высоцкой быстро надоедает ездить играть в другой город, «Эдип в Колоне» рискует стать вполне рядовой постановкой в репертуаре театра, имеющего право не только на громкие фамилии в афише, но и на шедевры на сцене.

интернет-журнал «Интересант»

Фото с сайта БДТ им. Товстоногова

Сцены из спектакля Кончаловского