Лауреаты престижной театральной премии объявлены в Нижегородской области

26 марта в Нижегородском доме актера состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню театра.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках мероприятия состоялось награждение трех лауреатов самой почетной театральной награды Нижегородской области — премии имени Н. И. Собольщикова-Самарина. В этом году ими стали:

— Арсеньева Эмма Ивановна — артист муниципального бюджетного учреждения культуры «Саровский драматический театр», заслуженный артист РСФСР;

Товстоног Нина Владимировна — артист государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина», заслуженный артист Российской Федерации;

Юрьева Маргарита Михайловна — артист государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького»

Почетный штандарт губернатора Нижегородской области второй год подряд получил «Дзержинский театр драмы».

Кроме того, на торжественном мероприятии были названы лауреаты ежегодного областного театрального фестиваля «Премьеры сезона», которые получили премии «Удача сезона»: