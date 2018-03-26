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Москвичи завоевали победу на фестивале «Хрустальные звездочки»
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Москвичи завоевали победу на фестивале «Хрустальные звездочки» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В номинации «вокал» победила Александра Кондрашова и София Хоменко.
В столице завершился Всероссийский фестиваль «Хрустальные звездочки-2018». Прекрасно выглядели на сцене детский коллектив «Жемчужина и танцевально-спортивный клуб „Звезда“.
И вот после просмотра всей конкурсной программы жюри объявляет итоги.
— В номинации „вокал“ победила Александра Кондрашова и София Хоменко, — объявила председатель жюри заслуженный работник культуры России Ирина Павлюткина.
Их поздравили с заслуженной победой, вручили подарки и памятные медали „Хрустальные звёздочки“, а также билеты на спектакль в театр „Содружество актёров Таганки“.
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