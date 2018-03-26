Москвичи завоевали победу на фестивале «Хрустальные звездочки»

В номинации «вокал» победила Александра Кондрашова и София Хоменко.

В столице завершился Всероссийский фестиваль «Хрустальные звездочки-2018». Прекрасно выглядели на сцене детский коллектив «Жемчужина и танцевально-спортивный клуб „Звезда“.

И вот после просмотра всей конкурсной программы жюри объявляет итоги.

— В номинации „вокал“ победила Александра Кондрашова и София Хоменко, — объявила председатель жюри заслуженный работник культуры России Ирина Павлюткина.

Их поздравили с заслуженной победой, вручили подарки и памятные медали „Хрустальные звёздочки“, а также билеты на спектакль в театр „Содружество актёров Таганки“.