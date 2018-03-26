В Ярославле Евгений Гришковец расплакался, говоря о трагедии в Кемерово

Сегодня вечером в Волковском театре в Ярославле со спектаклем «Одновременно» выступил Евгений Гришковец . Программу артист начал с разговора о трагедии в Кемерово. Сказал, что переживает, читая про случившееся в его родном городе.

— Спектакль невеселый. Он про мой родной город — Кемерово, — сказал Гришковец. И заплакал.

Но дальше спектакль пошёл по сценарию, и зрители в зале смеялись. Правда, не все сочли веселье уместным.

— После слов о Кемерове мы хотели встать, но в зале никто не шелохнулся, — рассказала одна из зрительниц.

Евгений Гришквец родился в 1967 году в Кемерово. Российский драматург, режиссёр, актёр, музыкант, писатель. Стал известен после спектаклей «Как я съел собаку» и «Одновременнно».

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошла 25 марта. Торговый центр загорелся. Люди, пытаясь спастись от огня и удушающего дыма, выпрыгивали из окон. На данный момент из завалов извлекли 60 тел погибших. Спасатели продолжают искать.

После трагедии в Ярославле объявили о проверке безопасности не только торговых центров, но и всех учреждений, где обычно бывает много людей — школ, спорткомплексов.

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