В Калининграде подводят итоги профессионального конкурса артистов «Свое лицо»

Мой Калининград. В Калининграде в облатсном драмтеатре подведут итоги VII ежегодного профессионального конкурса «Свое лицо».

Конкурс проводился с 1 января до 25 марта. За это время были определены победители по восьми номинациям, включая одну новую. Она называется «Лучший сотрудник постановочной части» («Планшетная крыса»). Премия учреждена худруком театра Михаилом Андреевым после общения с легендарным главным художником БДТ Эдуардом Кочергиным во время гастролей питерского театра в Калининграде в мае прошлого года.

«Планшетная крыса» (от слова «планшет» — сцена) — это почетное звание. До революции им награждали мастеров театра, достигших высот в своем ремесле: бутафоров, красильщиков, макетчиков, закройщиков и других представителей театральных профессий. О них Эдуард Кочергин написал книгу.

Теперь, наряду с актерами, в драмтеатре будут ежегодно называть особо отличившихся работников производственных цехов. По словам Михаила Андреева, от их работы в немалой степени зависит успех любого спектакля. Лучшего профессионала года в новой номинации определяет технический совет драмтеатра. В этом году его члены не пришли к единому мнению и решили наградить сразу троих профессионалов сцены, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, в областном драматическом театре.

В ходе конкурса изменена другая номинация: «Лучшая эпизодическая роль». Общественное жюри предложило назвать ее «Лучшая роль второго плана и лучшая работа на малой сцене», чтобы наградить отличившегося актера.

Неизменными остались 6 прежних номинаций конкурса: «За раскрытие творческой индивидуальности» (премия художественного совета), «Лучшая женская роль» (премия общественного жюри), «Лучшая мужская роль» (премия общественного жюри), «Любимая актриса года» (премия зрительских симпатий), «Любимый актер года» (премия зрительских симпатий).

Каждый год в конкурсе «Свое лицо» оцениваются актерские работы в премьерах. С апреля 2017-го по апрель 2018 года драмтеатр выпустил 10 премьерных спектаклей. Лучшее исполнение ролей именно в этих спектаклях будет отмечено в ходе подведения итогов конкурса.

Победителей определяли эксперты, представители театральной общественности и сами зрители. Зрительское жюри составили все, кто приходил на спектакли и голосовал в фойе за понравившихся исполнителей мужских и женских ролей. В профессиональном жюри конкурса — члены художественного совета драмтеатра. В общественное жюри вошли люди культуры, преподаватели БФУ, журналисты и блогеры.

Традиционно торжественное подведение итогов ежегодного творческого соревнования приурочено к профессиональному празднику — Международному дню театра, который отмечается 27 марта.

Победителям конкурса «Свое лицо» в каждой из номинаций вручается памятный приз, диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей. Артисты традиционно готовят к этому празднику и показывают гостям свой капустник.