Сторителлинг, вербатим и VR. Что нужно знать про современный театр

27 марта во всем мире отмечают День театра. В Москве проходят сотни постановок разных жанров: от привычных драматических до VR-экспериментов. Современный театр сегодня использует новые подходы к созданию спектакля, стирает границы между жанрами и берет на себя непривычные функции.

Редакция портала Москва 24 решила рассказать о важных театральных тенденциях, когда режиссеры делают спектакли на улицах и постановки без артистов.

Вербатим Вербатим, или документальный театр основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей. Этот жанр существует на стыке искусства и злободневного социального анализа. Зачастую актеры пересказывают сюжеты из собственной жизни.

Большая часть спектаклей Театр.doc — в жанре документального театра. В спектакле «9 месяцев/40 недель» актеры пересказывают реальные истории из жизни рожавших женщин.

А в спектакле «Акын опера» того же театра реальные мигранты из Таджикистана рассказывают зрителям истории из своей московской жизни.

В жанре вербатим поставлен спектакль театра имени Маяковского «Лакейска» (документальные монологи водителей, официантов, охранников, уборщиц) и театра «Практика» «Это тоже я. Вербатим» ("Брусникинцы" рассказывают истории реальных людей, которые они собрали из жизни — на митингах, вокзалах, в школах, институтах, клубах, на улице и дома).

Социальный театр Актеры здесь — люди с особенностями развития и непрофессионалы, заключенные и школьники, трансгендеры и бездомные, эмигранты и мигранты.

Под социальным театром обычно понимают и инклюзивный, и проекты с участием бездомных и детей из детдомов, и спектакли на острые социальные темы.

"Особый театр" уже стал частью московской культурной жизни, это театр с активным участием людей с инвалидностью. Один из самых знаковых проектов — «Протеатр. Международные встречи» — совместный проект Центра имени Мейерхольда и РОО социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг». Фестиваль «Протеатр» представляет лучшие спектакли с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, существующие в настоящее время в России и за рубежом. На развитие социального театра в России значительно повлияли и проекты Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

В 2015 году в театре Наций состоялась премьера «Прикасаемых» — первая постановка в мире, в которой одновременно задействованы и слепоглухие, и зрячеслышащие актеры. В основе спектакля — реальные истории людей с одновременным нарушением зрения и слуха. На сцене герои на равных преодолевают страхи, сомнения и трудности взаимопонимания.

Сторителлинг Сторителлинг — это живые, узнаваемые картинки, описанные словами. Никаких посредников, сложной сценографии, спецэффектов, костюмов — только слова и воображение зрителей.

Например, актеры Мастерской Брусникина в СТД «Боярские палаты» представили спектакль-альманах «Истории об истории» об известных личностях, охватывающих период с IX по XVI века.

Актеры рассказывают про Рюрика, Мономаха, князя Игоря, Ивана Сусанина, Дмитрия Донского , Елену Глинскую и Ивана Третьего.

Иммерсивный театр Театр-променад, бродилки, спектакли-квесты — сегодня про иммерсивный театр знают даже не искушенные. Иммерсивный театр — это, в первую очередь, театр вовлечения.

Современные режиссеры ищут альтернативные пространства, где театральная условность встречается с реальностью. И в итоге театр выходит за пределы сцены: на улицы, в квартиры, на заброшенные заводы, в торговые центры и даже в виртуальный мир. Главный герой в этих постановках — зритель.

Одни из самых известных — «Черный Русский», номинант на театральную премию «Золотая маска», и спектакль «Вернувшиеся» Максима Диденко , после которых и начался своеобразный бум иммерсивности в Москве (несмотря на то, что до этих постановок жанр в столице тоже существовал: например, «Шекспир» в Театре Наций, затем — «Норманск» в Центре имени Мейерхольда и «Разговоры беженцев» Константина Учителя).

Иммерсинвые спектакли набирают обороты. Так, например, прошлым летом зрителю предлагали почувствовать себя ценным грузом в спектакле Cargo Moscow, который проходил в настоящей фуре, движущейся по маршруту Москва — Магадан — Москва (на деле все происходило в районе Капотни), или отправиться на аудиопроменад по городу в наушниках и поближе познакомиться с европейскими театральными экспериментами.

На спектакле «Кандидат» (оригинальное название Fight Night — «Ночной бой») зрителя попросят внимательно смотреть и слушать, а после высказать свое мнение и сделать выбор: именно он и определит ход всего дальнейшего действа. Без зрителя этот спектакль в принципе не может состояться, ведь в основе всего — голосование.

А в спектакле «В гостях. Европа» обычная московская квартира становится декорацией, зрители приходят в гости, где им предстоит обсудить границы личности, квартиры, страны, континента, проблемы эмиграции и даже свою заработную плату − так, как это и бывает на посиделках, ужинах или тайных собраниях.

Спектакль в виртуальной реальности VR-постановки — формат для московской публики не совсем привычный, действие полностью происходит в виртуальной реальности. Это нечто среднее между кино и театром. С одной стороны, режиссер задает картинку, а с другой — зритель сам решает, на что именно обращать внимание. Несмотря на то, что по формату это все-таки видео, режиссер пытается сохранить камерность театра и установить контакт актера со зрителем.

Один из главных театральных экспериментаторов режиссер Максим Диденко в прошлом году представил свой новый проект — VR-постановку «Клетка с попугаями». Показывали спектакль в специальном кубе на Площади Сити.

А осенью в рамках фестиваля «Территория» в Мультимедиа Арт Музее показывали спектакль виртуальной реальности Робера Лепажа «Ночь в библиотеке». Лепаж решил доказать, что интеллектуальный театр можно запросто совместить с современной техникой, и ничего дурного из этого не выйдет, хотя обычно такому союзу пророчат судьбу обычных коммерческих шоу.

Проект представляет собой путешествие в ожившем пространстве реальных и вымышленных библиотек — вдохновлен одноименной книгой Альберто Мангеля.

С помощью VR-шлемов посетители смогут познакомиться с книжными сокровищницами Сараево, Мехико, Александрии, Вашингтона, Копенгагена и даже спуститься на борт знаменитого «Наутилуса» из романа Жюля Верна

Перформанс Если говорить об официальных определениях, то к перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя.

Современные режиссеры экспериментируют со зрительским восприятием и исследует границы современного театра. Так, например, в «Гоголь-центре» проходит камерный спектакль-игра «Questioning/Кто ты?», где нет сцены и актеров. На один час зрители становятся участниками уникального совместного опыта. Каждому пришедшему предстоит ответить на вопросы из нескольких анкет, пробуждающих интуицию и фантазию, и узнать что-то новое, важное и сокровенное о самом себе.

ТЕСТ Ну а чтобы проверить, насколько хорошо вы уже разбираетесь в театральной жизни, предлагаем вам пройти наш тест. Угадаете, что такое кулек, монты и репло?