Театр «У Никитских ворот» отпразднует 35-летие

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС /. Труппа театра «У Никитских ворот» во вторник отмечает его 35-летие, сообщил ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский

"Это внутритеатральное событие", — сказал режиссер. По словам Розовского, в этот день спектаклей не будет. Труппа и сотрудники отметят праздник, пригласив на него друзей театра.

По предложению Розовского в театре в этот день покажут фильм о его открытии, который снял известный кинорежиссер и правозащитник Алексей Симонов . «Там первая зарплата, первые спектакли, это то, что происходило именно 35 лет назад. И сейчас мы будем смотреть — с большим восторгом и юмором. Я думаю, что в зале будет часто раздаваться аплодисменты и смех, там мы абсолютно молодые и непохожие на себя сегодняшних», — сказал он.

К юбилею также выпущена книга, в которой отражена вся история театра «У Никитских ворот». Презентация также пройдет 27 марта. «Книга проиллюстрирована уникальными фотографиями из нашей истории. Это своеобразный творческий отчет нашего коллектива», — сказал Розовский.

Помимо этого, артисты устраивают капустник. «Надеюсь, что он будет живым и по-студийному нелицеприятным, даже в отношении меня, пожалуйста. Это так и должно быть», — комментирует Розовский. В фойе представят выставку, посвященную выступлениям и гастролям театра.

Театр «У Никитских ворот» основан драматургом и режиссером Марком Розовским в 1983 году, за 35 лет театр прошел путь от самодеятельной студии до профессионального коллектива, поставлено около 170 спектаклей. Театр принял участие в 65 театральных фестивалях, из них 36 — зарубежных. Наиболее крупные — Эдинбургский, Авиньонский, фестиваль во Франции, международный фестиваль мюзикла в Южной Корее. Лучшие спектакли — «Бедная Лиза», «История лошади». Спектакль «Дядя Ваня» получил премию «Турандот». В труппе — 3 народных артиста России и 14 заслуженных артистов.