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Редкий выход: супруги Меладзе и Джанабаева светились от счастья на 60-летии Сюткина
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Редкий выход: супруги Меладзе и Джанабаева светились от счастья на 60-летии Сюткина 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
22 марта Валерию Сюткину исполнилось 60. Артист отметил юбилей в кругу друзей в театре Современник. А уже через пару дней Сюткин дал концерт на сцене Крокус Сити Холла, куда также пригласил своих звездных друзей. В числе приглашенных были: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, которые выбрали для этого выхода в свет классические костюмы, Александр Ревва, Валерия, облаченная в джинсовый наряд, Леонид Агутин, Аркадий Укупник, Денис Клявер, Сергей Шнуров и другие.
И если звездные гости Валерия в основном были облачены в костюмы, то зрители, не сговариваясь, пришли на мероприятие в оранжевых галстуках. Отличный подарок юбиляру!
Смотри больше фото с юбилея артиста в нашей галерее.
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Фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
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