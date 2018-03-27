Редкий выход: супруги Меладзе и Джанабаева светились от счастья на 60-летии Сюткина

И если звездные гости Валерия в основном были облачены в костюмы, то зрители, не сговариваясь, пришли на мероприятие в оранжевых галстуках. Отличный подарок юбиляру!

Смотри больше фото с юбилея артиста в нашей галерее.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Александра Воротнева/ Starface.ru