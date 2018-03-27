Международный день театра

27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) — профессиональный праздник деятелей театрального искусства.

Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО

С 1962 года этот день вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников — актеров, режиссеров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций, билетеров и гардеробщиков.

Международный институт театра (МИТ) был создан в 1948 году по инициативе первого Генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли и романиста и драматурга Джона Пристли. Целью создателей МИТ было построение организации, которая вместе с ЮНЕСКО будет решать задачи в области культуры, образования и искусства, стремясь повысить статус представителей исполнительских искусств. В настоящее время МИТ является самой крупной всемирной организацией исполнительских искусств, имеет более 90 центров на разных континентах.

В СССР национальный центр МИТ был создан в 1959 году. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев Михаил Ульянов . С 2007 года президентом МИТ в России является народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Российский центр МИТ — некоммерческое партнерство, включающее в себя ряд известных театров, театральных организаций, компаний и физических лиц. Среди участников российского центра МИТ — Большой театр России, Малый театр России, Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, театр «Сатирикон», театр «У Никитских Ворот», Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова.

Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962).

В 2017 году автором послания стала французская актриса театра и кино Изабель Юппер

В 2018 году в связи с 70-летием МИТ в Международный день театра с посланием к общественности обращаются пять деятелей культуры, деятельность которых связана с одним из пяти континентов. Это британский актер и сценарист Саймон Макберни , ливанский театральный режиссер Майя Збиб, мексиканская писательница и сценарист Сабина Берман, индийский актер и сценарист Рэм Гопал Баджадж, режиссер и актриса из Кот-д'Ивуара Уэр Уэр Лайкинг.

В рамках Международного дня театра музеи, театры, концертные залы России проведут выставки и спектакли, мастер-классы и творческие встречи с писателями, музыкантами, художниками, актерами.

В честь Дня театра с 2014 года в России проходит масштабная акция «Театр.Go», в рамках которой билеты на спектакли продаются со скидкой от 10% до 90%. Электронные билеты со скидкой можно будет приобрести на специальной странице Яндекс. Афиши с 00:00 27 марта по 00:00 28 марта 2018 года. Организатором акции является ООО «Радарио».

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