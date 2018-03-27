«Варежка». Спектакли собственного производства представили хантымансийцы

25 марта в ханты-мансийском театре кукол состоялся заключительный этап фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка». На Малой сцене Ханты-Мансийского театра кукол участники смогли ощутить себя настоящими актерами и представить свои постановки.

Закулисье

Все получилось, как у профессиональных артистов, по-настоящему. Зритель увидел только итог работы, а вся подготовка, которая, к слову, началась 4 февраля, осталась за ширмой. Что в себя включала эта подготовка? Опять-таки все то же, что и у профессионалов: встречи с режиссером и художником-бутафором, создание кукол и декораций, а также репетиции. Много репетиций — от изучения сценических правил до мастер-классов по управлению куклой.

Всего в показе приняло участие семь семей — семь кукольных спектаклей. Преимущественно это были интерпретации известных сказок и рассказов вроде «Бобик в гостях у Барбоса». Но нашлось место и для оригинальных сюжетов, один из таких — спектакль театра «Пятюля» под названием «Мама вешала бельё».

Одна из участников Екатерина Мигаль в своем инстаграм поделилась своими эмоциями: «Когда я услышала, что Театр Кукол проводит Фестиваль семейных кукольных спектаклей, очень захотела принять участие. Потому как мальчик наш очень уж любит все спектакли Театра и дома часто ставит нам спектакли по прочитанным произведениям. Спасибо Ивану (прим. ред. — муж). Он ещё соглашается на мои авантюры. ⠀ И понеслось. Мы исправно ходили почти на все мастер-классы Театра Кукол. Почти вовремя приходили на последние репетиции и прогоны. В какой-то момент даже думали отказаться, т.к. времени на подготовку совсем не находили. И только за день до премьеры главный режиссер Театра Кукол Елена Евстропова каким-то магическим образом внесла спокойствие в мою душу».

Высокий уровень выступления и подготовки участников, особенно детей, был заметен невооруженным глазом. Ребята оказались настолько натренированы, что, казалось, способны подсказывать текст пьесы родителям, если те забудут.

Награды — всем!

Подобного рода мероприятие впервые проводится в Ханты-Мансийске. А нужны ли городу подобные события? Люди встречаются на общей сцене, знакомятся, проводят время вместе. Из нескольких маленьких семей получается одна большая театральная. В условиях фестиваля есть пункт, который гласит, что в одном семейном театре могут быть не только дети и их родители, но также бабушки, дедушки, тети, крестные и т.д. Чем не повод увидеться с дальними родственниками?

Фестиваль «Варежка» — не конкурс, поэтому все семейные театры наградили в разных номинациях: «За сплоченную и слаженную работу в семейном ансамбле», «За самую интересную интерпретацию сказки», «За музыкальную чуткость и стиль», и других. Участники получили дипломы, подарки от спонсоров и фирменный знак фестиваля — скульптуру в виде настоящей вязаной варежки. Также специальным «Дипломом театральных симпатий» и сертификатом на годовое бесплатное посещение ханты-мансийского театра кукол был награжден семейный театр «Супер-Мигаль».