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Омичи смогут купить билеты в театр со скидкой до 70%
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Омичи смогут купить билеты в театр со скидкой до 70% 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 27 марта, сразу несколько омских театров в честь своего профессионального праздника объявили акцию — горожане смогут приобрести билеты на спектакли со скидкой до 70%. В акции участвуют три омских театра: академический театр драмы, «Арлекин» и «Пятый театр».
Омский государственный академический театр драмы предлагает омичам до 24.00 на сайте и до 19.30 в кассе театра приобретать билеты на спектакли майского и июньского репертуара со скидкой до 70%.
«Пятый театр» предлагает омичам купить билеты на спектакли мартовского и апрельского репертуара со скидкой 50%. Акция действует при покупке билетов в театральной кассе. «Арлекин» предлагает своим зрителям поучаствовать в более долгоиграющих акциях. Сегодня, 27 марта, омичи смогут купить билеты на спектакли на сайтах Radario, Яндекс. Афиша со скидкой 40%. Помимо этого, приобрести билеты со скидкой 30% можно будет на сайте kassir.ru до 29 марта. Акция распростроняется на ограничеснное число спектаклей.
Напомним, что Всемирный день театра отмечают ежегодно 27 марта. Праздник проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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