Сотрудники ДК Дружба, побывали на форуме

23-25 марта в Манеже прошел «Московский культурный форум -2018».

Отметим, что дом культуры «Дружба» впервые был представлен на форуме, организатором которого был Департамент культуры города Москвы.

На масштабном мероприятии проводились мастер классы, шли спектакли и даже джазовые концерты.

Отличная площадка для обмена опытом — отметила заведующая организационно-методическим отделом Яна Исаева.

Химические шоу, развлекательные программы для детей, встречи с актерами и режиссерами, всю эту атмосферу праздника и волшебства ощутили сотрудники ДК «Дружба» посетив «Московский культурный форум-2018».