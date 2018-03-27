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Сотрудники ДК Дружба, побывали на форуме
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Сотрудники ДК Дружба, побывали на форуме 

Администрация поселения Вороновское 49 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
23-25 марта в Манеже прошел «Московский культурный форум -2018».
Отметим, что дом культуры «Дружба» впервые был представлен на форуме, организатором которого был Департамент культуры города Москвы.
На масштабном мероприятии проводились мастер классы, шли спектакли и даже джазовые концерты.
Отличная площадка для обмена опытом — отметила заведующая организационно-методическим отделом Яна Исаева.
Химические шоу, развлекательные программы для детей, встречи с актерами и режиссерами, всю эту атмосферу праздника и волшебства ощутили сотрудники ДК «Дружба» посетив «Московский культурный форум-2018».
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