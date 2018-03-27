В Новосибирской области отменены все развлекательные мероприятия

В связи с трагедией в Кемерове министерство культуры Новосибирской области приняло решение о переносе мероприятий развлекательного характера в учреждениях культуры региона, запланированных на 27 марта. Также в этот день отменены праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким. Мы пересмотрели программы областных подведомственных учреждений культуры на 27 марта и приняли решение перенести концерты и спектакли, которые имеют развлекательный характер. Также в этот день в Новосибирской области отменены все праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра», — подчеркнул врио министра культуры региона Игорь Решетников

Так, перенесен концерт Сибирского русского народного хора «Сонет российского звучания», который должен был состояться 27 марта в концертно-театральном центре «Евразия». В Новосибирской филармонии с 27 марта перенесены опера «Дон-Жуан» в концертном исполнении, а также концерт «Матушка-весна всем красна» фольклорного ансамбля «Рождество». Кроме того, в Новосибирском театре оперы и балета отменен показ комической оперы «Любовный напиток», запланированный на 1 апреля. Вместо спектакля в Большом зале театра в память о погибших при пожаре будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы.