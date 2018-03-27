Представители театров Прикамья собрались в Перми в канун Всемирного Дня театра

ТАСС , 27 марта. Представители почти всех театров Прикамья собрались в Перми в канун Всемирного Дня театра. Как сообщила в понедельник на пресс-конференции министр культуры Пермского края Галина Кокоулина, произошло это впервые за много лет.

"На фестиваль «Театральная весна», который в этом году отметает 70-летие, приехали почти все наши театры. Со вторника все участники — театры, творческие коллективы — представят в Перми премьеры, концерты и спектакли, — отметила министр, добавив, что коллективы региона характеризуются высоким профессионализмом и признаны в России — с 1996 года театры Прикамья получали «Золотые маски» 34 раза и были номинированы более 170 раз.

Как отметил председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей России Анатолий Пичкалев, Всемирному дню театра предшествовали другие знаковые даты этой сферы — так, 20 марта прошел Международный день детских театров, 21 марта — Международный день кукольных театров, 25 — День работников культуры России.

"Пять театров малых городов края — Березниковский драматический театр, Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи (г. Березники), Молодежный театр-студия «Доминанта» из Губахи, Лысьвенский драматический театр имени Анатолия Савина, Чайковский театр драмы и комедии — в 2017 году в рамках проектов "Единой России" ("Театры малых городов" и «Театры — детям» — прим. ТАСС) получили средства для постановки десяти спектаклей. В этом году все они сохранили прошлогодний уровень финансирования, а два театра даже увеличили. Летом ожидается еще один транш в рамках партийного проекта для финансирования театральных постановок — всего около 600 млн рублей по России. Сколько получат театры Прикамья, говорить пока преждевременно", — отметил Пичкалев.

Федеральные средства предоставляются на основе софинансирования региональным бюджетом, добавила министр.

Кроме того, в 2018 году еще почти 4 млн рублей выделены из федерального и краевого бюджетов на постановки Пермского ТЮЗа и Театра кукол: ТЮЗ готовит спектакль «Первая любовь» по произведению Ивана Тургенева, а Театр кукол — «Крошка Цахес» по произведению Эрнста Гофмана.

По словам Галины Кокоулиной, в октябре в Кудымкаре — городе, которому в этом году исполняется 80 лет, впервые пройдет Фестиваль местных театров Пермского края. «Идея фестиваля поддержана губернатором Максимом Решетниковым , который поставил задачу создать центр притяжения в Кудымкаре. Он, часто бывая в различных районах и городах края, отметил отсутствие театральных событий краевого масштаба в этом городе, и поручил нам их проработать. Надеемся, этот фестиваль станет традиционным», — констатировала министр.