Ардова Анна Борисовна

Дата рождения: 27 сентября 1969 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Весы

Анна Ардова родилась в очень именитой театральной семье. Бабушка Нина Ольшанская — ученица К. С. Станиславского, папа — режиссер Борис Ардов , мама — актриса Мира Киселева, дядя — актер Алексей Баталов , отчим — актер Игорь Старыгин … При рождении девочка весила меньше килограмма и имела патологию одного из легких. Семье пришлось приложить немало усилий в первые месяцы жизни маленькой Ани, чтобы она набралась сил и накопила здоровья. К сожалению, борьба за здоровье дочери спровоцировала конфликт между ее родителями и их брак распался. Воспитанием девочки занималась в основном бабушка. Учеба в школе девочку никогда особенно не интересовала, единственным предметом, в котором она по-настоящему преуспела, стала литература. После школы Анна несколько лет безуспешно поступала на актерскую специальность, пока наконец не была зачислена к мастеру Андрею Гончарову . Успешно отучившись и получив диплом, она по рекомендации своего именитого педагога влилась в труппу театра имени Маяковского. Успех на экране пришел к Ардовой позднее. Первую роль она сыграла еще в подростковом возрасте в школьной комедии Михаила Козакова . Работа в телеспектакле 2002 года «Чума на оба ваших дома» стала для Анны по-настоящему звездным часом, ведь за этой ролью последовало множество интересных предложений. Артистка снялась в нескольких популярных сериалах. На телевидении Анна запомнилась как звезда комедийных шоу «Женская лига» и «Одна за всех». Во втором Ардова показала себя как разноплановая актриса, самостоятельно исполняя большинство ролей в сюжетах. В 2010 году Ардова получила за работу в «Одна за всех» заслуженную премию «ТЭФИ».

Личная жизнь Анны Ардовой

Первым мужем Анны стал Даниил Спиваковский , с которым она познакомилась, учась на первом курсе. В 1992 году они сыграли свадьбу и стали жить вместе в квартире мамы мужа. Свекровь постоянно критиковала ее и предъявляла множество претензий, часто преувеличенных. Анна, сама отличающаяся вспыльчивым характером часто ругалась со свекровью, а муж не спешил принимать ее сторону. В итоге брак молодых артистов распался, не дотянув до первой годовщины всего месяца. В 1996 году у Ардовой родилась дочка, названная Софией. Отец девочки не пожелал принимать участие в их жизни, по сути, бросив на произвол судьбы. И в этот момент рядом с Анной оказался ее давний друг актер Александр Шаврин . Он взял на себя большую ответственность за семью, став вторым мужем Анны и отцом для маленькой Софии. С 1997 года Шаврин и Ардова стали жить в официальном браке, а в 2001 в их семье случилось пополнение — родился сын Антон. Почти два десятка лет они были парой, пока по инициативе Анны не развелись. Причиной развода стал роман Анны с коллегой. Развод состоялся весной 2017 года. Дети Анны Ардовой во многом пошли по ее стопам. София стала активно сниматься в кино и сериалах, со временем устроившись в труппу петербургского театра «Дом». Антон тоже имеет несколько ролей в своей копилке.

Интересные факты

Анна Ардова получила свое имя в честь Анны Андреевны Ахматовой

Большую часть жизни проработала на сцене театра имени Маяковского, куда хотела попасть с десятого класса, после того, как увидела спектакль с участием Натальи Гундаревой

К поступлению в театральный вуз Анна готовилась самостоятельно, и не прибегая к помощи именитых родственников. В итоге поступила только с пятого раза.

Фильмография

1983 — Если верить Лопотухину

2003 — Всегда говори «всегда»

2004 — Дети Арбата

2004 — Тайна Голубой долины

2004 — Только ты 2005 — Дело о «Мертвых душах» 2007 — Солдаты

2007 — Бешеная

2007 — Путешествие во влюбленность

2007-2008 — И все—таки я люблю

2007 — Репортеры

2009 — Шаг за шагом

2009 — Женщина-зима

2009 — Синдром Феникса

2009 — Крыша

2011 — All inclusive, или Все включено

2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой

2011 — Моя безумная семья

2013 — All inclusive, или Все включено 2 2013—2015 — Последний из Магикян

2014 — Дедушка моей мечты